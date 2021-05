Uomini e Donne, la caduta di Tina dietro le quinte: Gianni immortala tutto

Tina Cipollari e Gianni Sperti si sono divertiti come sempre dietro le quinte a Uomini e Donne, ma qualcosa non è andato per il verso giusto. I due opinionisti sono complici più che mai e non mancano di stuzzicarsi in attesa delle registrazioni. Sebbene in studio ogni tanto bisticcino, il loro rapporto è divertente e giocoso. Oggi i protagonisti di Uomini e Donne sono in studio per registrare una nuova puntata e Gianni ha registrato delle storie in attesa di raggiungere le loro poltrone di opinionisti. Ha ripreso lo studio già pieno dei due parterre degli Over, poi ha ripreso l’altra opinionista. Non immaginando forse che avrebbe immortalato la caduta di Tina!

Nel video, infatti, la Cipollari ha camminato verso Gianni per poi cambiare rotta e dirigersi verso un pannello che era lì vicino a loro. Lo ha fatto con il fare da Vamp che l’ha caratterizzata sin dalle prime apparizioni nel programma di Maria De Filippi, per cui è facile immaginare come sia andata. Appoggiandosi al pannello, però, Tina ha fatto male i conti con la stabilità dello stesso perché non l’ha retta ed è caduta! Per fortuna non è caduta all’indietro, ma è riuscita a non sbilanciarsi più di tanto ed è caduta su sé stessa.

Inutile dire che Gianni sia scoppiato a ridere davanti alla caduta di Tina dietro le quinte a Uomini e Donne. E sarà stato anche ben felice di essere riuscito a immortalare tutto! Chissà se Tina racconterà anche in studio questa caduta o se rimarrà un’esclusiva su Instagram, dove Gianni l’ha pubblicata tra le sue stories. Per vedere il video quindi correte sul profilo di Sperti, prima che la storia scada!

Uomini e Donne, oggi si registra la scelta di Giacomo?

Gli opinionisti erano pronti a entrare in studio ed erano in attesa dell’inizio della registrazione. Una registrazione importante perché oggi pare che andrà in scena la scelta di Giacomo: Martina o Carolina? Si scoprirà con le anticipazioni delle prossime ore, ammesso e non concesso che le indiscrezioni sul fatto che la scelta venga registrata oggi si riveleranno veritiere.