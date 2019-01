Tina Cipollari sposa Vincenzo, l’ex marito amareggiato: “L’ho saputo dai giornali”

Tina Cipollari e il matrimonio con Vincenzo: l’ex marito Chicco Nalli non l’ha presa bene

A un anno dalla separazione da Chicco Nalli, Tina Cipollari è pronta a sposarsi di nuovo. L’opinionista di Uomini e Donne è pazza di Vincenzo, un ristoratore fiorentino con il quale fa ormai coppia fissa da tempo. E che di recente la Vamp ha presentato ai tre figli Mattias, Gianluca e Francesco. La pupilla di Maria De Filippi ha poi annunciato il secondo matrimonio in un’intervista, lasciando tutti di stucco, compreso il primo marito Kikò. “Ho appreso la notizia come la maggior parte della gente: leggendo i giornali! Lei ogni tanto me ne parlava, ma lo faceva ridendo e così non l’ho mai presa sul serio”, ha spiegato l’hair stylist al settimanale Nuovo.

Il nuovo rapporto tra Tina Cipollari e Kikò Chicco Nalli

“Ci sentiamo ogni giorno per organizzare le vite dei nostri figli, ma cerchiamo sempre di non avere battibecchi per non incrinare il rapporto. Le ho detto che, conoscendomi, non c’era bisogno di dire parole del genere. Mi spiace molto che abbia affermato che non ascolto nulla di ciò che dico, perché mi ha fatto passare come quello che conta poco nella sua vita sentimentale”, ha detto l’esperto di bellezza. Kikò non può che essere felice per il matrimonio di Tina: il 48enne non vuole altro che la serenità della sua ex moglie nonché madre dei suoi tre figli.

Chicco Nalli non ha ancora trovato la donna della sua vita

E se Tina Cipollari è pronta ad andare all’altare con Vincenzo, diversa è la situazione di Chicco Nalli. Dopo una breve liason con l’attrice spagnola Myr Garrido, Kikò ha scelto di restare single. “Voglio dedicarmi a me stesso”, ha puntualizzato l’ex corteggiatore di Uomini e Donne.