Tina Cipollari lascia Uomini e Donne? C’entra il fidanzato, pronta già la sostituta

Uomini e Donne anticipazioni: Tina Cipollari vuole lasciare il ruolo da opinionista

Tina Cipollari è pronta a lasciare Uomini e Donne, dopo tanti anni passati sulla poltrona da opinionista. A farlo sapere è il settimanale Vero, che ha beccato la Vamp in vacanza a Venezia con il nuovo fidanzato, il ristoratore fiorentino Vincenzo. I due si frequentano solo da qualche mese ma la loro storia è già solida e importante, tanto che Tina è pronta a cambiare radicalmente vita per il nuovo compagno. A quanto pare la Cipollari non è predisposta a vivere un rapporto a distanza – lei a Roma, lui a Firenze – e sarebbe dunque intenzionata a lasciare la Capitale, e di conseguenza il lavoro in televisione, per amore. Una scelta molto simile a quella realizzata pochi mesi fa da Antonella Clerici che, presa dal sentimento che nutre nei confronti di Vittorio Garrone, ha abbandonato l’impegno quotidiano a La Prova del Cuoco.

“A 52 anni Tina ha le idee chiare su ciò che merita. Oltre ai suoi tre figli, la priorità nella sua attuale stagione di vita è un amore indimenticabile che non vorrebbe mai mettere in discussione per via della distanza”, si legge su Vero. E nei corridoi di Uomini e Donne circola già il nome della sostituta di Tina Cipollari. Si tratta di Gemma Galgani, da anni nemica della Vamp. Gemma, amata protagonista del Trono Over, ha un po’ stancato il pubblico con le sue tormentate vicende amorose. Il ruolo di consigliera potrebbe regalare nuova linfa al suo personaggio, senza contare che Gem ha fatto le prove a Temptation Island, quando è sbarcata in Sardegna per aiutare l’amica Ida Platano con i suoi problemi con Riccardo Guarnieri.

Tina Cipollari e la vacanza d’amore a Venezia con Vincenzo

Nei giorni scorsi Tina Cipollari si è concessa una romantica vacanza a Venezia con il nuovo compagno. La coppia ha girato per le calle della città come due normali turisti, tra foto ricordo, gadget e souvenir. Non è mancata poi una pausa pranzo, dove Tina ha tentato la fortuna acquistando un gratta e vinci. La Cipollari si è poi lasciata coccolare dal fidanzato, il primo dopo il lungo matrimonio con l’hair stylist Chicco Nalli, dal quale ha avuto i tre figli Mattias, Francesco e Nicolas.