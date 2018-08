Tina Cipollari non cede il posto a Gemma Galgani: “Torno a Uomini e Donne”

È vero che Tina Cipollari lascia Uomini e Donne e Gemma sarà la nuova opinionista?

Il gossip lanciato dal settimanale Vero ha fatto tremare tutti gli appassionati di Uomini e Donne. Tina Cipollari cede la sua poltrona da opinionista a Gemma Galgani perché stanca del ruolo e pronta a lasciare Roma per trasferirsi a Firenze, dal nuovo compagno. Ebbene, a quanto pare, non è così. A settembre tutto resterà uguale nello studio di Maria De Filippi: la Vamp siederà ancora una volta al fianco di Gianni Sperti. A farlo sapere la stessa Tina su Instagram, in un commento riportato da Trash Italiano, dove la donna ha scritto: “Volevo tranquillizzare tutti: io a settembre sarò sempre al mio posto”. Dunque, nulla di fatto per Gemma Galgani, che tornerà al Trono Over a cercare l’amore ma non avrà un ruolo di rilievo. Come invece accaduto a Temptation Island, dove ha vestito i panni di “consigliera” per l’amica Ida Platano.

In attesa di ritornare a registrare le nuove puntate di Uomini e Donne, Tina Cipollari si gode il nuovo amore. Dopo la fine del matrimonio con Chicco Nalli, dal quale ha avuto tre figli, l’ex tronista ha ritrovato il sorriso accanto a Vincenzo, un ristoratore fiorentino. Di recente i due si sono concessi una romantica vacanza a Venezia, dove hanno passeggiato tra i canali mano nella mano e sempre sorridenti. La Cipollari non ha ancora parlato apertamente del nuovo compagno ma sui social network ha postato il primo selfie insieme. Uno scatto che, al giorno d’oggi, vale più di mille parole.

A post shared by Tina Cipollari Original (@tinacipollarioriginal) on Aug 1, 2018 at 3:36am PDT

La nuova vita sentimentale di Tina Cipollari

Anche Kikò ha trovato una nuova fidanzata dopo l’addio a Tina Cipollari: l’attrice e modella spagnola Myr Garrido. I due si sono incontrati grazie ad uno shooting fotografico ma l’artista non ha ancora conosciuto i figli di Chicco.