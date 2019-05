Tina Cipollari furiosa su Instagram: scontro in vista con Ambra Lombardo?

Novità e Gossip Kiko Nalli, Ambra Lombardo e Tina Cipollari

Sembra proprio che si stia sollevando un bel polverone dopo l’ormai famosissimo bacio tra Kiko Nalli e Ambra Lombardo al Grande Fratello 16. Tina Cipollari, che aveva inizialmente reagito in modo ironico e positivo al bacio dell’ex marito durante la diretta del GF, sembra aver cambiato idea. Nulla di esplicito da parte dell’opinionista di Uomini e Donne, ma il pubblico d Instagram non ha dubbi. Tina ha pubblicato due frasi, un post e una storia, che sembrano chiaramente due frecciatine rivolte ad Ambra Lombardo. Ad avvalorare questa tesi anche alcune risposte scritte dal primo figlio di Kiko e Tina: il giovane ragazzo esprime il suo giudizio su Ambra, confessando di avere dubbi sulla sincerità della professoressa siciliana, alla ricerca, secondo lui, solo di pubblicità.

Tina Cipollari su Instagram

Qualche ora fa Tina ha pubblicato una storia che recita: “Disse la volpe al tasso..Tu sei furbo, ma io ti passo“. Un proverbio che sta a significare che anche chi si ritiene furbo, prima o poi, troverà qualcuno più furbo di lui. Poco dopo, la Cipollari pubblica un post con la sua foto e tanto di didascalia: “Preferisco essere me stessa in partenza, piuttosto che fingere di essere chi non sono per piacere agli altri“. La critica mossa anche dal figlio di Tina è proprio questa: perché Ambra non si è lasciata andare in casa ed è invece tornata per baciare Kiko in prima serata, dopo essere stata eliminata dal gioco? Per completezza, però, bisogna precisare che Ambra potrebbe aver deciso di chiudere prima la storia con il ragazzo che frequentava prima di diventare un concorrente del Grande Fratello (Marco, che non l’ha presa per niente bene), per poi avvicinarsi a Kiko solo dopo.

Sconto in vista tra Tina Cipollari e Ambra Lombardo

Tutte le strade ci portano a pensare che, prima o poi, ci sarà uno scontro diretto tra Tina e Ambra. Nel frattempo Kiko Nalli, nella casa, è tormentato da alcuni pensieri, forse se lo sentiva…