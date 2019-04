Gf 16, Ambra dopo il bacio con Kikò: “Il mio ex non l’ha presa benissimo”

L’ex fidanzato di Ambra Lombardi: la reazione al bacio con Kiko

Il bacio tra la professoressa Ambra e Kikò ieri sera al Gf ha fatto sognare i telespettatori più romantici. La donna, uscita dalla Casa la scorsa settimana, ha rivoluzionato la sua vita per l’ex marito di Tina Cipollari. Ambra, come molti sapranno, era fidanzata prima di iniziare il reality. Al Grande Fratello, però, ha capito di provare un forte sentimento per Kikò, quindi, una volta uscita, ha chiuso definitivamente i rapporti con il suo fidanzato Marco e si è dichiarata in diretta al concorrente rimasto in Casa. Oggi, inoltre, a Pomeriggio Cinque è stato chiesto ad Ambra di dare notizie anche circa il suo ex. Lo ha lasciato prima di rivedere Kikò? La risposta a questa domanda è stata affermativa, anche se la reazione di Marco ancora adesso fa soffrire ancora molto la professoressa.

Ambra dopo il bacio con Kikò al Gf: “Il mio ex non l’ha presa benissimo”

Ambra, stando a quanto dichiarato da lei oggi a Pomeriggio Cinque, prima di rivedere Kikò ha voluto incontrare il fidanzato (ormai ex) Marco per chiarire una volta per tutte la sua posizione. Ieri sera, dunque, al Grande Fratello è entrata single (anche se dopo il bacio a Kikò è uscita fidanzata). Come l’ha presa però il suo ex? È stato facile per lui accettare la decisione di Ambra? Ebbene, come ha svelato da Ambra: “Marco non l’ha presa benissimo. Soffre da uomo innamorato, ma io ribadisco che ero convintissima del suo sentimento per lui all’inizio”.

Kikò si sfoga con il Grande Fratello: le prime parole dopo il bacio con Ambra

“È tutto vero o mi state prendendo in giro?”, così Kikò a commentato in confessionale il bacio con Ambra. Le sue parole di incredulità, ovviamente, non hanno fatto altro che confermare la gioia e l’entusiasmo del gieffino nei confronti dell’accaduto. Un nuovo amore ha travolto la sua vita e, dopo Tina, anche per lui è arrivato il momento di ricominciare.