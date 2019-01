Tina Cipollari e il fidanzato Vincenzo: innamorati pazzi a Firenze FOTO

By

Tina Cipollari news: amore a gonfie vele con il nuovo fidanzato Vincenzo

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Tina Cipollari e il fidanzato Vincenzo. Insieme da circa un anno, i due sono stati beccati dai paparazzi di Diva e Donna per le strade di Firenze. Qui vive e lavora Vincenzo, noto ristoratore. Tina, invece, abita a Roma, ma appena può scappa dal suo amore. Che bacia e abbraccia pubblicamente, senza preoccuparsi dei passanti. Come si può vedere nelle foto in basso, i due sono innamorati e complici. E la Vamp di Uomini e Donne appare rinata grazie a Vincenzo. Tra occhi sognanti, baci appassionati e brindisi sorridenti, Tina e Vincenzo sono più che mai uniti.

Tina Cipollari pronta per il secondo matrimonio con Vincenzo

La relazione con Vincenzo prosegue così bene che Tina Cipollari è pronta a sposarsi di nuovo, dopo la separazione dall’ex marito Chicco Nalli. Ad annunciarlo l’ex tronista di Uomini e Donne in una recente intervista per il magazine Sono. “Vincenzo e io abbiamo parlato spesso del matrimonio. Ora devo preparare i miei figli a questo evento, soprattutto i più piccoli, Francesco e Gianluca, visto che Mattias ormai è abbastanza grande per capire“, ha detto la nemica di Gemma Galgani. “Chicco? Credo che l’idea che io mi risposi lo infastidisca, ma non al punto da impedire il mio matrimonio, anche perché lui lo sa che se voglio fare una cosa la faccio, a prescindere dal suo consenso”, ha aggiunto la 53enne.

La reazione di Chicco Nalli alla scelta di Tina Cipollari

E in effetti Kikò non l’ha presa particolarmente bene, tanto da attaccare l’ex moglie a mezzo stampa. “Sono rimasto sconcertato dalle ultime dichiarazioni di Tina. Mi dispiace che vada a mettere il dito nella piaga dicendo di volersi sposare a prescindere da quello che potrebbe essere il mio parere perché, tanto, farà solo quello che vuole. Queste sue parole mi rattristano perché lei mi conosce benissimo, sa che io non andrò mai a limitare la sua libertà”, ha replicato l’hair stylist sulle pagine della rivista Mio.