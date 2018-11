Tina Cipollari, l’ex marito Chicco: “Ecco cosa ho detto al suo nuovo fidanzato”

Il nuovo fidanzato di Tina Cipollari ha conosciuto l’ex marito Chicco Nalli

Si fa seria la storia d’amore tra Tina Cipollari e Vincenzo, ristoratore di Firenze. L’uomo ha conosciuto Chicco Nalli, l’ex marito dell’opinionista di Uomini e Donne. È stato lo stesso Kikò a raccontare dell’incontro tra i due. Non nascondendo un pizzico di gelosia nei confronti del nuovo amore della Vamp. “Ci ho parlato a lungo e l’ho tranquillizzato. Gli ho fatto capire che sono un uomo onesto, dall’animo pulito. Che non serba alcun rancore nei confronti della sua ex moglie né tanto meno verso il suo nuovo compagno. Gli ho detto: “Tu sei una brava persona e starai accanto a Tina, ma Chicco rimarrà sempre unico e insostituibile”, ha detto l’hair stylist al settimanale Nuovo Tv. “Non nego di essere geloso di Vincenzo ma penso sia più che naturale. Ho amato tanto Tina, è stata la donna della mia vita e vederla andare via abbracciata a un altro uomo mi ha provocato un tonfo al cuore”, ha aggiunto l’esperto di bellezza.

L’incontro tra Vincenzo e i figli di Tina Cipollari e Chicco

Al momento Vincenzo non ha incontrato ancora i figli di Tina Cipollari e Chicco Nalli, ovvero Francesco, Mattias e Gianluca. “Per ora c’è stato solo un primo avvicinamento e ha parlato loro di lui come di un amico, un conoscente. Anche su questo delicato argomento stiamo cercando di collaborare per rendere la faccenda il più naturale possibile”, ha spiegato Kikò. Tra i due non c’è alcun rancore: due anni fa, durante una vacanza in Grecia, hanno capito di non amarsi più e hanno così deciso di separarsi.

Chicco Nalli è single dopo Tina Cipollari e Myr Garrido

Se Tina Cipollari è felice accanto a Vincenzo, Chicco Nalli è single. Qualche mese fa ha avuto una breve relazione con l’attrice e ballerina spagnola Myr Garrido. Ma tra i due è finita per via della lontananza. “Mi sto guardando attorno e per fortuna, essendo ancora un uomo piacente, le richieste non mi mancano”, ha assicurato l’ex corteggiatore di Uomini e Donne.