Tina e Er Faina: brutto scontro a UeD, la De Filippi e Gianni intervengono

Tina Cipollari e Damiano Er Faina: brutto scontro tra lo youtuber e l’opinionista di Uomini e Donne, cosa è successo

Che non scorra buon sangue tra Tina Cipollari e Damiano Er Faina non è di certo una novità. E durante la seconda puntata di Temptation Island Vip di lunedì 16 settembre, l’opinionista di Uomini e Donne ha sferrato un grosso attacco allo youtuber, condividendo sul suo account Instagram delle foto che parlano chiaro. Insomma nulla di nuovo, ma questo rapporto si è inclinato ancora di più durante la registrazione del Trono Classico della trasmissione di Maria De Filippi. Come riporta fedelmente Il Vicolo delle News, la Cipollari avrebbe non soltanto spiegato perché ce l’ha tanto con Damiano ma i due sono stati protagonisti di un bruttissimo scontro, tanto forte che anche Gianni Sperti e Maria De Filippi sono intervenuti a calmare gli animi.

Uomini e Donne registrazione: scontro tra Tina e Er Faina, perché la Cipollari ce l’ha tanto con lui

La domanda sorge spontanea: per quale motivo Tina Cipollari ha il dente avvelenato con Er Faina? Come raccontato durante la registrazione di UeD di martedì 17 settembre, l’opinionista ha spiegato che circa quattro anni fa Er Faina aveva fatto un video circa il suo sovrappeso. All’epoca uno dei figli di Tina gli scrisse per evitare di parlare male della mamma, ma nulla è servito per calmare le acque, anzi Er Faina rispose male anche al bambino. Tutti questi episodi hanno fatto scattare l’ira della Cipollari che, neanche a dirlo, si è letteralmente scagliata contro Er Faina, offendendolo senza mezzi termini. Il racconto di cosa è successo tra i due si trova sul sito Il Vicolo delle News, che riporta così cosa ha visto una talpa presente in studio. La De Filippi e Gianni non hanno potuto fare altro che intervenire e allontanare la Cipollari.

Alessia Marcuzzi interviene su Er Faina: lo accusa ma lo difende allo stesso momento

Alessia Marcuzzi, anche lei presente nello studio di Uomini e Donne, ha voluto bacchettare Er Faina ma allo stesso tempo lo ha difeso. Secondo la conduttrice di Temptation Island Vip, Damiano ha sbagliato a deridere una donna per il suo peso ma crede anche fortemente che il suo comportamento è cambiato, soprattutto per quello che abbiamo visto lunedì sera in prima serata, con tanto di falò con la fidanzata Sharon, con la quale la storia sembra continuare a gonfie vele.