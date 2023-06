Timperi, è addio a Unomattina: “Sì, lascio. Ecco dove mi rivedrete”

Tiberio Timperi ufficializza ciò che è stato divulgato in via ufficiosa nei giorni scorsi: dalla prossima stagione, dopo ben 26 edizioni, non sarà più al timone di Unomattina in Famiglia. Domenica 18 giugno è andata in onda l’ultima puntata del 2022/2023 e nel chiudere il conduttore ha confermato che il suo viaggio televisivo proseguirà altrove, ma sempre in Rai. Per lui, infatti, si aprono le porte de I Fatti Vostri che, a gran sorpresa, è rimasto orfano di Salvo Sottile il quale sarà a sua volta destinato ad altri progetti riguardanti la Tv di Stato. Su Rai Due Timperi sarà affiancato da Anna Falchi. A Unomattina, invece, rimangono Ingrid Muccitelli e Monica Setta che lavoreranno con il subentrante Beppe Convertini.

“Siamo al termine di questa stagione fortunata in termini di ascolti e critica. Termina qui questa edizione e anche per me poi, in particolare, è l’ultima dopo 26. Insomma, è diventata una sorta di seconda casa. Io vi ringrazio per averci sempre accolti, ringrazio voi Ingrid Muccitelli e Monica Setta. E questa squadra che ritroverò sempre in questo studio per I Fatti Vostri. Ringrazio chi mi ha dato la possibilità di essere qui e di andare anche a toccare altre corde di questa magnifica chitarra che è la Rai”.

Timperi nella scorsa settimana era finito al centro di un caso televisivo rumoroso dopo aver battibeccato in diretta con Gianni Ippoliti, il quale, evidentemente stizzito dall’atteggiamento del collega, aveva lasciato lo studio lasciando basiti conduttori e telespettatori. Nel giro di poche ore il caso è rientrato ed è stata siglata la pace tra l’umorista e Timperi. Nel corso dell’ultima puntata di Unomattina in famiglia si è infatti respirato un clima sereno e disteso.

Rai, attesa per i nuovi palinsesti autunnali

In casa Rai intanto sale l’attesa per la presentazione dei nuovi palinsesti. Molto è già stato deciso, altri tasselli devono essere sistemati. Diverse le conferme, ma diversi anche i cambi di guardia. Fuor di dubbio che il caso che ha fatto maggiormente discutere sia stato quello di Fabio Fazio. Il suo passaggio a Nove ha lasciato sguarnita la casella della domenica sera di Rai Tre. Pare ormai scontato che a rimpiazzare Che Tempo Che Fa arriverà Report di Sigfrido Ranucci, che, dunque, lascerà lo spazio occupato fino ad ora, vale a dire il lunedì in prima serata.

Altro cambio di guardia che pare si verificherà e che sta facendo discutere è quello che dovrebbe coinvolgere Serena Bortone che dal pomeriggio feriale di Rai Uno dovrebbe approdare nell’access prime time di Rai Tre, il sabato e la domenica al posto di Massimo Gramellini. Al posto della giornalista si mormora di un grande ritorno di Caterina Balivo.