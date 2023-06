Tiberio Timperi non condurrà più Unomattina e fa pace con Ippoliti

Molti telespettatori ricorderanno la “lite” tra Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi, consumata appena una settimana fa durante la consueta rassegna stampa di Uno mattina in famiglia. Ebbene, pare che la tempesta sia definitivamente passata e questa mattina, in occasione di una puntata del programma mattutino di Rai1, Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi sono apparsi sereni e sorridenti. Timperi inoltre si sta preparando una stagione televisiva piena di novità: in primis l’addio a Uno mattina e l’approdo al programma di Salvo Sottile, I Fatti Vostri.

La lite e il chiarimento con Ippoliti

Questa mattina, a una settimana esatta dal litigio che aveva visto protagonisti Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti, i due si sono incontrati nello studio di Uno Mattina in famiglia non nascondendo il palpabile imbarazzo. A rompere il ghiaccio è stato proprio Ippoliti che ha esordito dicendo: “Ben ritrovati, eccoci con la nostra rassegna stampa. Abbiamo un 73% di notizie false, questa settimana è stato toccato il record mondiale di notizie false”. Dopo poco Timperi ha cercato di prendere la parola e Ippoliti ha colto l’occasione per mettere in piedi una simpatica gag. “Che c’è?” ha chiesto portando il conduttore romano a rispondere chiudendo il siparietto: “No, eh! Non c’è niente, va bene tutto”.

Una battuta quella di Timperi che è stata più un riferimento a ciò che era successo in studio la scorsa settimana e che la regia ha scelto a sua volta di accompagnare alla musica che vide l’uscita di scena di Gianni Ippoliti dopo la lite. Timperi ha poi continuato il discorso affermando: “Comunque hai detto bene, nel senso che questa è stata una settimana di false notizie.” A quel punto non è tardata ad arrivare la replica di Ippoliti che, prima di proseguire nella lettura della notizia successiva, ha detto ironicamente: “Dopo facciamo i conti”.

Per i meno informati, la settimana scorsa durante la consueta lettura della rassegna stampa, in particolare durante la lettura delle notizie relative alla rottura del matrimonio tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, Timperi a un certo punto aveva “sbuffato” e Ippoliti, sentendosi offeso da quel gesto, aveva abbandonato lo studio: “E allora finisce qua la rassegna stampa, grazie e arrivederci” aveva affermato, aggiungendo poi “Sbuffate, continuate a sbuffare”. A quel punto Tiberio Timperi non si era affatto scomposto ma aveva semplicemente chiesto: “E adesso che dobbiamo fare?”.

Tiberio Timperi alla conduzione de I Fatti Vostri

Stando a un retroscena divulgato da TvBlog, pare che il prossimo anno Timperi sarà il nuovo conduttore de I Fatti Vostri, prendendo il posto di Salvo Sottile. Per quest’ultimo si dovrebbero aprire le porte di un nuovo impegno giornalistico in Rai e di una nuova prima serata su Rai3, mentre al posto di Timperi alla conduzione di Uno mattina in famiglia dovrebbe approdare Beppe Convertini che affiancherà le due conduttrici già confermate: Monica Setta e Ingrid Muccitelli.

Insieme a Timperi nel cast de I Fatti Vostri sembra essere stata confermata la presenza di Anna Falchi mentre, nel giro di poche settimane dovrebbe arrivare anche la notizia circa la presenza in studio di Emanuela Aureli, Umberto Broccoli, Paolo Fox e Stefano Palatresi.