Unomattina: lite surreale con Timperi, Ippoliti se ne va (video)

Gelo, siderale, a Unomattina in Famiglia. Nel corso dell’ultima puntata è andata in scena una lite in diretta che ha fatto ben intendere come il clima che respira nella trasmissione di Rai Uno sia pesante. Anzi pesantissimo. Il patatrac si è verificato durante la rassegna stampa settimanale confezionata da Gianni Ippoliti. Mentre l’autore stava parlando della chiacchierata separazione di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, Tiberio Timperi ha sbuffato. Un gesto che Ippoliti ha subito captato e rimarcato. Da lì è scoppiato il caos, culminato con l’abbandono in tronco di Ippoliti dalla trasmissione.

“Tiberio dimmi, vedo che sbuffi”, ha incalzato Ippoliti, evidentemente irritato dall’atteggiamento del collega. Timperi ha annuito, quasi a voler rimarcare il proprio disappunto. Poi ha invitato l’autore ad andare avanti. Il tutto con un fare per nulla conciliante: “Sì, ma ne parliamo dopo, facciamo i conti dopo”. Gianni Ippoliti non ha ingoiato il boccone amaro ed ha rilanciato: “Siamo in diretta! Dimmi! Parla! Questa volta non mi muovo, ti faccio un bel massaggio e mi dici cosa mi volevi dire“. Detto fatto: l’autore si è messo alle spalle di Timperi massaggiandogli le spalle e chiedendo: “Dimmi cosa volevi dire”.

“Non ci penso proprio a dirtelo!”, la replica di Timperi. “E allora facciamo che finisce qua la conferenza stampa?”, la domanda di Ippoliti. “Sì, finisce qua”, la replica del conduttore. “Ok finisce qua, grazie e arrivederci”, la chiosa di Ippoliti. “Va bene così allora, cosa dobbiamo fare a questo punto?”, si è chiesto Timperi. “Continuate a sbuffare”, la stoccata di Ippoliti che ha lasciato lo studio.

Gianni Ippoliti fa la solita Rassegna Stampa a Unomattina In famiglia, ma nota Tiberio Timperi sbuffare. Dopo un confronto, Ippoliti lascia lo studio: “Me ne vado, continuate a sbuffare’”. Ma la bellezza è la colonna sonora di Stranger Things a seguire ???? pic.twitter.com/EOdkcY4hEd — Ruben Trasatti (@darkap89) June 11, 2023

Non è la prima volta che a Unomattina si verificano situazioni poco piacevoli, per usare un eufemismo. Lo scorso settembre Timperi aveva dato alla collega Monica Setta della raccomandata in diretta. Quest’ultima aveva prontamente replicato. D’altra parte non è un mistero che i rapporti tra Timperi e la Setta non siano dei migliori. Lo stesso presentatore, in tempi non sospetti, nel corso di un’intervista aveva sottolineato che con la conduttrice c’è un legame professionale ma non d’amicizia.

Nel frattempo Timperi si prepara a prendere il timone di UnoMattina Estate in cui sarà affiancato da Serena Autieri. Nel programma ci sarà anche un piccolo spazio in cui interverrà Gigi Marzullo.