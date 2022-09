Tiberio Timperi e Monica Setta, in vista della nuova stagione di Unomattina, hanno trovato un feeling professionale propizio? Assolutamente no. E infatti, pronti via, ecco che si sono resi protagonisti di uno scambio di battute discutibili, di nuovo. A onor del vero è stato il conduttore a lanciare la frecciatina, immediatamente smorzata dalla collega, con la quale già in passato ha avuto attriti in diretta. D’altra parte sia lui sia lei, pubblicamente, hanno raccontato in tempi non sospetti di non essere amici e che i loro rapporti in trasmissione non sono proprio idilliaci. Si è avuta la riconferma di ciò nelle scorse ore.

In apertura della puntata in onda il 17 settembre, la Setta è apparsa con il microfono in mano, a differenza dei suoi colleghi Timperi e Ingrid Muccitelli, seduti entrambi alla sua sinistra. “Buongiorno, siamo tutti e tre insieme. Io sola ho il microfono, loro no, poi ce lo passeremo…”, ha esordito Monica, venendo interrotta da una battuta di Tiberio: “La solita raccomandata”. Pronta la controreplica della Setta: “Sì, raccomandata da Tiberio Timperi!”. Dopodiché la conduttrice ha tirato dritta, continuando la presentazione.

#UnoMattinaInFamiglia: Timperi e la Setta si punzecchiano già dai saluti iniziali pic.twitter.com/CrNMmPkJYc — Roberto Mallò (@robymallo) September 17, 2022

Il passaggio del botta e risposta televisivo, ovviamente, è finito in un amen sui social, iniziando a fare il giro della rete. Tanti coloro che hanno sostenuto che Timperi avrebbe dovuto evitare un simile intervento, al di là che sia stato pronunciato con malizia o meno. Non chiaro se il presentatore abbia voluto mettere una punta di malignità nella battuta. Quel che è certo è che la reazione della Setta, che ha ribattuto fulmineamente per poi proseguire spedita, lascia intendere che l’infilata di Timperi non è stata un granché gradita. In effetti, la battuta del conduttore, anche laddove sia stata una priva di qualsivoglia retroscena malizioso, è suonata assai stonata.

Tiberio Timperi e Monica Setta, un feeling che non c’è

Timperi e la Setta, in tempi non sospetti, hanno dichiarato di non avere alcun rapporto al di fuori degli studi televisivi. E pensare che fu proprio la giornalista a caldeggiare l’arrivo del collega a Unomattina. Una scelta di cui non si è pentita, nonostante ci siano state (e pare ci siano ancora) frizioni.

“La prima cosa è vera, non siamo amici – ha spiegato il conduttore -. La seconda no. Ha il numero del mio cellulare, ma le impedisco di chiamarmi. Sono un professionista, lei fa il suo lavoro e io faccio il mio”. Tale esternazione innescò la risposta della Setta, che chiarì ulteriormente la situazione: