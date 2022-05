Unomattina in famiglia, Setta-Timperi: veleni in diretta. Rai, brutta figura!

Botta e risposta raggelante tra Tiberio Timperi e Monica Setta nel corso della diretta di Unomattina in famiglia. Durante la puntata in onda domenica 15 maggio, i due conduttori sono stati protagonisti di un battibecco che ha lasciato perplessi sia gli spettatori sintonizzati su Rai Uno sia chi era presente in studio. Non è la prima volta che i due volti del servizio pubblico si ritrovano a pungolarsi in modo velenoso. Una situazione che non fa certo fare una bella figura alla rete ammiraglia della tv di stato. Sarebbe opportuno che qualcuno dei piani alti ponga un freno alla vicenda. Al momento, però, si continua a ‘navigare a vista’, con due persone che evidentemente mal si sopportano.

Ma che cosa è accaduto di preciso tra la Setta e Timperi? Durante la slot dedicata all’Eurovision Song Contest, la conduttrice ha provato a rimettere nei binari la discussione in studio, Discussione che, secondo il suo punto di vista, stava virando su delle tematiche fuori dal focus dell’argomento da trattare. Ed è in questo momento che è scattato il patatrac, ossia un caustico botta e risposta con il collega.

Tiberio Timperi e Monica Setta ai ferri corti

“Siamo qui per questo Monica”, ha chiosato Timperi nel momento in cui la Setta ha tentato di riportare la suddetta discussione nella rotta da lei ritenuta più opportuna. “Non per divagare” la replica secca della conduttrice, a cui Timperi ha contro ribattuto: “Eh certo, è proprio per questo”. Monica si è così giustificata rifacendosi alla scaletta da seguire: “Questa è la scaletta che dobbiamo seguire”. “Mica siamo all’Eurovision Song Contest”, un’altra replica piccata del presentatore. “Appunto siamo a Unomattina in famiglia” ha concluso la collega, con Timperi che l’ha invitata ad andare avanti con il lancio di una clip.

Il battibecco è l’ennesima testimonianza che tra la Setta e Timperi non c’è feeling. Chi invece se ne sta defilata dalla bagarre è la terza figura del trio alla conduzione, cioè Ingrid Mucitelli, che proprio quest’anno è tornata alla conduzione della trasmissione firmata da Michele Guardì.

Quel che è certo è che Ingrid con Timperi non ha problemi. Non è infatti raro che i due, sui social, si mostrino complici, postando qualche aneddoto che accade nel dietro le quinte del programma o qualche simpatico fuori onda sfuggito alla diretta.