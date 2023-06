I Fatti Vostri, colpo di scena: Sottile lascia, motivo e chi lo sostituirà

I Fatti Vostri, a gran sorpresa, cambierà conduzione dalla prossima stagione. Lo storico programma di Rai Due, che sembrava saldamente nelle mani di Salvo Sottile (coadiuvato da Anna Falchi), vedrà quindi un cambio di guardia. Lo rivela TvBlog che fa sapere che Sottile sarà impegnato nei prossimi mesi in altri impegni con la Rai (probabilmente andrà ad occupare una prima serata su Rai Tre). Chi lo sostituirà? Tiberio Timperi che, per forza, lascerà il timone di Unomattina in Famiglia. La girandola dei conduttori non finisce qui perché resterà appunto vacante il posto di Timperi. Anzi non lo sarà, visto che è già stato designato il suo successore, vale a dire Beppe Convertini. Sarà quest’ultimo ad affiancare Monica Setta e Ingrid Muccitelli.

Riassumento, questo il quadro che si delineerà nella stagione 2023/2024:

I Fatti Vostri (Rai Due), conduttori Tiberio Timperi e Anna Falchi (riconfermata)

Unomattina in famiglia (Rai Uno): conduttori Beppe Convertini, Ingrid Muccitelli e Monica Setta

I Fatti Vostri e il pranzo dell’addio di Sottile

Il cambio di timone de I Fatti Vostri giunge come un fulmine a ciel sereno alla luce dei grandi risultati ottenuti da Sottile (il programma ha costantemente veleggiato sopra l’8% di share, dato più che buono per Rai Due). La decisione del cambio di guardia non è stata uno strappo, anzi pare che abbia trovato il benestare di tutti. Sempre TvBlog infatti rende noto che venerdì 16 giugno, a fine trasmissione, presso l’Hotel Hilton di Roma, Michele Guardì, Giovanna Flora e Salvo Sottile hanno festeggiato in un pranzo di commiato l’entusiasmante stagione de I Fatti vostri.

La scelta di Tiberio Timperi e quel legame speciale con Michele Guardì

Tiberio Timperi è da sempre un amico del gruppo di lavoro di Michele Guardì, demiurgo de I Fatti Vostri e di altri programmi quali Unomattina in Famiglia, Mattino in famiglia e Mezzogiorno in famiglia. Guarda caso proprio le trasmissioni condotte da Timperi che ora chiuderà il cerchio con Guardì andando a I Fatti Vostri. Al suo fianco, come poc’anzi accennato, riconfermata Anna Falchi.