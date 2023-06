Unomattina in famiglia, incontro Ippoliti-Timperi: il retroscena

L’episodio tra Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi, avvenuto durante la puntata di domenica 11 giugno di Unomattina in famiglia, ha fatto parlare di sé. Lo scambio di battute, avvenuto tra i due, era nato in seguito ad un atteggiamento infastidito di Timperi per la rassegna rosa condotta da Ippoliti. Quest’ultimo avrebbe fatto notare il comportamento al conduttore, scatenando il noto battibecco e portando lo stesso Ippoliti ad interrompere la rassegna.

Il battibecco e l’incontro chiarificatore

L’evento avrebbe messo in mostra una certa tensione tra i due, causando incertezza per le ultime puntate di Unomattina in famiglia. Per chi temeva che, in seguito a questo battibecco, il programma potesse subire cambiamenti, ora può stare tranquillo. Stando al retroscena di TvBlog, tra Ippoliti e Timperi ci sarebbe stato un incontro chiarificatore, allentando quella tensione che si era creata tra i due durante la puntata di domenica.

Gianni Ippoliti, con la sua rassegna rosa, sembrerebbe confermato anche per le ultime due puntate di Unomattina in famiglia, previste per sabato 17 e domenica 18 giugno. Il programma sembrerebbe destinato a chiudersi senza particolari scossoni, con la presenza di Ippoliti, insieme a Timperi e, ovviamente, a Monica Setta e Ingrid Muccitelli. Tutto risolto, sembrerebbe, tra Ippoliti e Timperi. La lite, ad ogni modo, aveva implicitamente dimostrato quale clima teso si respirasse nella trasmissione di Rai 1. In seguito, infatti, c’era stato anche lo sfogo dello stesso Ippoliti all’Adnkronos. Non sarebbe la prima volta, d’altronde, che si assiste a simili avvenimenti.

Clima teso ad Unomattina in famiglia: il precedente con Monica Setta

Basta tornare indietro con la memoria allo scorso settembre per ritrovare un simile evento. Allora, i protagonisti erano stati Timperi e Monica Setta. In apertura della puntata di sabato 17 settembre 2022, il primo aveva dato della “raccomandata” alla seconda, scatenando la replica della conduttrice. Quel piccolo scambio di battute aveva messo in mostra come i rapporti tra i due non fossero proprio idilliaci.

Con la chiusura di Unomattina in famiglia, Timperi si prepara a prendere il timone di Unomattina estate, affiancato da Serena Autieri. Parteciperà anche Gigi Marzullo, intervenendo durante un piccolo spazio dedicato. La prima puntata è prevista per lunedì 19 giugno, sperando non ci siano altre tensioni.