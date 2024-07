Tim Summer Hits. Ultima esibizione D’Angio: gesto commuove web

Come già anticipato dai profili social del Tim Summer Hits, è andato in onda ieri l’omaggio a Pino D’Angiò, ovvero l’ultima esibizione dell’artista prima della sua scomparsa. Il cantautore era salito sul palco del concerto dell’estate in una sera di metà giugno, quando insieme ai BNKR44 aveva cantato la sua hit “Quale Idea“, tornata al successo recentemente grazie alla cover realizzata a Sanremo 2024. Così, nell’ultima puntata del programma condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, la Rai ha deciso di dare un ultimo saluto al cantante, proponendo proprio quella che è stata la sua ultima apparizione televisiva. Il momento ha commosso tutti e, in particolare, un gesto ha emozionato il web.

Ieri sera si è chiusa anche questa edizione del Tim Summer Hits. Un’edizione diversa, che sancisce il passaggio della trasmissione su Rai Uno e un cambio parziale di conduzione che sembra essere stato apprezzato.

Anche nella puntata di ieri, nonostante qualche polemica, il pubblico si è goduto quest’ultimo appuntamento, cantando e ballando i più grandi successi di questa estate 2024. Tra tanti momenti di gioia però, ce n’è stato uno che ha emozionato tutti.

Come detto infatti, proprio ieri è andata in onda l’ultima esibizione di Pino D’Angiò, registrata prima della sua scomparsa, avvenuta lo scorso 6 luglio. Durante la performance, l’artista è apparso felice, grato – come sempre – di star vivendo una “nuova giovinezza”, regalatagli proprio dai BNKR44 con la cover di “Quale Idea“.

Il gesto e la commozione social

Con un velo di malinconia, il pubblico ha goduto di quella che è stata l’ultima apparizione del cantante. Poi però, a fine esibizione, Pino D’Angiò ha fatto un gesto che ha reso quasi impossibile trattenere le lacrime.

Mentre stava lasciando il palco infatti, il cantautore si è fermato per un momento e, dopo aver salutato il pubblico, lo ha stretto a sé, regalando ai presenti un abbraccio.

Il momento appare quasi come un vero e proprio ultimo saluto. Così, il web, non ha potuto fare altro che commuoversi e commentare quanto appena visto in tv.

Così, nonostante il grande dispiacere per la triste scomparsa, anche quest’ultima esternazione di affetto da parte dei social dimostra come, anche se in lotta con la malattia, Pino D’Angiò abbia lasciato questo mondo in un periodo di nuova gloria, grato dell’amore che anche il giovane pubblico ha espresso nei suoi confronti.