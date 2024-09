Tim Music Awards, Emma: discorso da urlo, folla in delirio (video)

Emma Marrone protagonista assoluta ai Tim Music Awards 2024. All’Arena di Verona, Carlo Conti e Vanessa Incontrada le hanno consegnato due premi, uno per il brano Apnea e uno per Souvenir dopo che l’artista salentina si è esibita con trasporto, scendendo tra il pubblico durante la performance. A colpire più di ogni altra cosa è però stato il discorso con cui si è congedata dall’evento. Parole piene di sincera umiltà e profondo rispetto, che hanno raccolto l’applauso della folla tripudiante presente nell’anfiteatro e generato un delirio positivo sui social dove tantissimi utenti hanno apprezzato in toto quanto espresso dall’ex allieva di Amici di Maria De Filippi.

“Ogni volta che ho la fortuna di salire su un palco è come se i pianeti si riallineassero sempre. Trovo la pace con me stessa sono contenta con tuta la mia anima per questi premi“, ha esordito Emma che è poi è subito passata a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito ai suoi successi: “Voglio ringraziare la mia casa discografica, la mia squadra, i miei ragazzi e le mie ragazze che hanno lavorato notte e giorno in un momento in cui era anche difficile starmi accanto per cercare di portare a casa questo disco in cui ho messo tutta la mia vita”.

E ancora: “Quindi questi premi per me sono un miracolo. Grazie ai produttori, ai musicisti e a tutte le persone che lavorano affinché noi artisti possiamo essere felici e orgogliosi di noi stessi. Un grazie poi a tutti voi per essere sempre al mio fianco, per essere venuti ai miei concerti e per amare la mia musica”.

Tanti artisti emergenti che pensano di essere dio sceso in terra dovrebbero imparare l'umiltà da Emma Marrone che nonostante abbia alle spalle 15 anni di carriera,rimane con i piedi per terra e continua a ringraziare incredula❤️ #TimMusicAwards pic.twitter.com/odmfBNm00t — ❤️Erika❤️✨ (@BiasiErika) September 14, 2024

“Per me è stato un anno artistico straordinario. Ma al di là dei numeri e dei premi, che vanno e vengono, importante è creare una qualità umana e artistica che resterà per sempre. E io spero di rimanere per sempre nella vita di tutti voi. Grazie”, ha concluso Emma, innanzi al pubblico e a Carlo Conti e Vanessa Incontrada. I due conduttori hanno ascoltato il discorso attentamente e in religioso silenzio. Poi il boato elogiativo giunto dagli spalti, gli applausi scroscianti e le persone che, dopo aver udito da casa innanzi alla tv il suo lungo ringraziamento, hanno cominciato a rilanciare sulle piattaforme le sue parole. Chapeau!