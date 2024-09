Emma Marrone, il filtro svela perché è single: fans perplessi

Qualche ora fa, la celebre cantante salentina, approfittando di un po’ di tempo libero, ha voluto giocare con i suoi followers e scoprire quindi, usando un simpatico filtro social, il motivo per il quale non è ancora riuscita a trovare la sua anima gemella. Un momento esilarante che è stato poi anche commentato dai fans di Emma, rimasti a dir poco colpiti da un dettaglio che ha scatenato la loro ilarità.

La frase in inglese e la perplessità dei fans

“Your lover is not born yet“, ovvero “Il tuo innamorato non è ancora nato“ è stata la breve ma incisiva risposta del filtro interrogato da Emma Marrone per scoprire come mai non sia ancora riuscita a trovare l’amore della sua vita. Come facile immaginare, in un primo momento la simpatica frase in inglese, condivisa tramite una story sul profilo Instagram ufficiale della cantante, ha scatenato l’ilarità dei followers, salvo poi suscitare negli stessi un grande dubbio.

Ma Emma avrà capito davvero cosa volesse dire il filtro? Una domanda che è letteralmente rimbalzata su tutti i social dal momento che, dalla story in questione, il viso della cantante dopo la visione della frase incriminata, almeno in un primo momento, appare decisamente perplesso.

Ecco quindi svelato il motivo principale per il quale molti dei fans della celebre cantante hanno iniziato a ipotizzare che in realtà Emma non avesse realmente inteso che cosa fosse scritto sullo schermo. A quel punto, alcuni utenti hanno giustificato la loro perplessità riportando in auge un siparietto risalente già a dieci anni fa, che ha visto protagonista la cantante e che riguarda proprio la sua conoscenza della lingua inglese.

Era il lontano 2014 quando Emma, in procinto di esibirsi all’Eurovision Song Contest in quel di Copenhagen, aveva risposto ad alcune domande poste da un giornalista con un inglese a dir poco maccheronico, mostrando quindi numerose incertezze.

Solo l’anno scorso, nel corso di un’intervista rilasciata a Fedez in una puntata di Muschio Selvaggio, Emma aveva ricordato quell’avvenimento e i numerosi meme che ne erano scaturiti.

Già in quell’occasione però la cantante salentina aveva affermato di essersi messa a studiare per migliorare la sua conoscenza dell’inglese, conscia dell’importanza delle lingue: “Se dovesse ricapitare ci andrei con una forma più strutturata. Negli anni ho migliorato l’inglese e lo spagnolo e oggi sarei in grado di avere una conversazione senza star lì a pensare ‘ma che ha detto?‘”.

Insomma, sembra proprio che questa volta i fans si siano sbagliati e che Emma abbia capito perfettamente che cosa volesse dire quella frase riportata dal filtro. Un fatto confermato anche dal commento della cantante in proposito: “Sto nella m…”.