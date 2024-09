Emma Marrone: “Zitella per sempre”, i requisiti dell’uomo ideale

Emma Marrone si è lasciata andare a delle ironiche dichiarazioni riguardanti il suo uomo ideale. A un certo punto, ha dichiarato che probabilmente resterà sola, ridendoci su. Facendo il punto della situazione, ospite di RTL 102.5, ha rivelato le caratteristiche principali che il suo partner dovrebbe avere per stare con lei. Lo fa scherzando con i conduttori radiofonici, dopo aver presto parte al Power Hits Estate a Verona. La cantante si è fermata a parlare con la radio, concentrandosi sulla sua vita sentimentale. Da qualche tempo, la cantante di Apnea non si è più mostrata con un uomo al suo fianco.

Dopo alcune sue relazioni rese note, come quelle con Stefano De Martino e Marco Bocci, Emma non è stata più al centro delle notizie di cronaca rosa. Questo perché l’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi non ha intenzione di avere al suo fianco una persona qualunque. Uno dei conduttori di RTL 102.5 ha chiesto alla cantante di rivelare qualcosa sulla sua vita sentimentale. L’artista ha chiarito di volersi concentrare sul lavoro, ovvero sulla musica. Crede che sia l’unica cosa che non la tradirà mai.

Allo stesso tempo, Emma ha confermato di non essere fidanzata. “Mi fidanzerò quando troverò l’uomo che mi merita, non uno qualunque”, ha spiegato la Marrone, che di recente si era esposta in una profonda intervista sul suo periodo di rinascita. “Quindi è difficile”, ha sottolineato la cantante, facendo notare che sarà complicato vederla al fianco di un uomo. A questo punto, uno dei conduttori radiofonici ha cercato di entrare ancora di più nel dettaglio, chiedendole quali caratteristiche dovrebbe avere il suo uomo ideale.

A questo punto, la Marrone ha rivelato i dettagli che desidererebbe vedere in un uomo. Innanzitutto, vorrebbe “un maschio risolto”. Allo stesso tempo, ha precisato di voler evitare i narcisisti patologici. Non solo, ha anche aggiunto di non voler un uomo egoriferito e presuntuoso. Piuttosto vorrebbe al suo fianco una persona umile, a cui piacciano “le cose tranquille e semplici della vita”. A tutto questo, si dovrebbe aggiungere un altro dettaglio fondamentale: al suo uomo ideale dovrebbe piacere solo lei.

“Quindi ragazzi se queste sono le prerogative, zitella per sempre. Non so se mi spiego…”, ha concluso Emma. La descrizione del suo uomo ideale ha strappato una risata un po’ a tutti. In una lunga intervista per Vanity Fair, di recente, ha rivelato che per lei è difficile trovare un uomo che sappia stare al suo fianco. In particolare, vorrebbe una persona che non si senta minacciato dai suoi successi. Anzi, il suo uomo ideale dovrebbe giustamente sostenerla nel suo percorso professionale e anche in quello personale.