Emma Marrone si svela: De Filippi, la rinascita, ritorno in TV

Emma Marrone torna a parlare di Maria De Filippi e non solo. La cantante si gode il successo ottenuto con il suo tour estivo in giro per l’Italia, appena concluso. A questo punto, l’artista ha un periodo di pausa prima di tornare sul palco con il tour nei palazzetti, in autunno. Ora concede una lunga intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, rilasciando tante importante dichiarazioni su questo magico periodo che sta vivendo lavorativamente e non solo.

Innanzitutto, Emma torna a parlare del rapporto speciale che ha con Maria De Filippi. Quest’ultima, che le ha dato l’opportunità di farsi conoscere al pubblico nella nona edizione di Amici, ha sempre accolto tra le braccia la Marrone in studio. Ma anche dietro le quinte, Queen Mary si è sempre mostrata come una seconda mamma per la cantante di Apnea. La stessa Emma ci tiene a sottolinearlo:

“Nessuno mi conosce come Maria, non ho mai tagliato il cordone ombelicale con lei: è a lei che faccio sentire in anticipo le mie nuove canzoni, le chiedo consigli. Sa tutto di me, nel bene e nel male. Se dovesse raccontarmi, lo farebbe con una precisione micidiale”

Intanto, i fan si chiedono se presto rivedranno la Marrone in TV. Ebbene la cantante rivela che, al momento, è esclusivamente concentrata sulla musica. Oltre il tour nei palazzetti, Emma farà uscire la seconda parte del suo album Souvenir entro l’anno. Ma sottolinea: “Mai dire mai”.

Emma Marrone: la rinascita avvenuta un anno e mezzo fa

Nel corso di questa intervista, Emma ribadisce di non poter accettare “la cattiveria gratuita, l’ignoranza e la cafonaggine”. Nel suo DNA “il gene più sviluppato è quello dell’empatia”, spiega l’artista. Ma c’entra anche l’educazione ricevuta dai suoi genitori, che le hanno insegnato il rispetto verso gli altri. Infatti, conferma che nella sua famiglia non ci sono mai state forme di razzismo o bigottismo.

“Sui social ti becchi dei messaggi aberranti. Io però credo nel karma: il bene che fai, ma soprattutto il male che fai, prima o poi torna indietro”, aggiunge. Nel frattempo, Emma fa un bilancio dell’ultimo periodo, che ha preso inizio con il brano Mezzo Mondo, uscito un anno e mezzo fa, dopo la morte del padre. Quel momento rappresenta l’apertura di un “varco di luce”, spiega. “Mi ha ridato fiducia in me stessa”, racconta.

Un momento di rinascita per Emma, che ha avuto il suo exploit con il Festival di Sanremo 2024, che lei si è goduta come una “grande festa”. Per lei i suoi 40 anni rappresentano solo un numero. Lo scorso anno ci pensava spesso a questo traguardo e non aveva preso benissimo il fatto che avrebbe compiuto 40 anni. Ma, quando il 25 anni ha soffiato le candeline, era felice, con sua mamma, suo fratello, i cugini e i nipotini.

E anche sul lavoro i numeri non contano molto per la Marrone:

“L’importante è come ci si arriva a questi numeri. Io preferisco farmi spazio senza sgomitare. Se raggiungo certi risultati è perché ho una squadra fatta di tante donne che lavorano fianco a fianco”

Ora le sue vacanze estive proseguono all’insegna del relax “con le persone giuste”, ovvero la sua manager Francesca Savini e il suo migliore amico Paolo.