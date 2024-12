This Is Me, nuova stagione? Chi ex di Amici potremmo rivedere

E’ da poco terminato su Canale 5 This Is Me, spin off su Amici di Maria De Filippi condotto da Silvia Toffanin. Il programma si pone l’obiettivo di celebrare le carriere degli ex allievi più amati della scuola, dal loro ingresso all’interno del talent fino al successo ottenuto una volta fuori. Come ci si poteva aspettare grazie alle storie raccontate ed ai grandi ospiti invitati, lo show è stato premiato negli ascolti e Pier Silvio Berlusconi starebbe pensando ad un’ipotetica seconda stagione. In fin dei conti sono ancora tanti i volti storici del programma che ancora non hanno ripercorso le loro carriere nello studio di Silvia Toffanin. Analizziamo quindi chi potremmo rivedere in caso di una nuova edizione di This Is Me.

La prima edizione di This Is Me, spin off di Amici di Maria De Filippi, è stata un vero e proprio successo. Le sue tre puntate hanno difatti registrato ottimi ascolti, grazie all’effetto nostalgia innescato nei telespettatori e agli ospiti chiamati in studio che hanno rivissuto insieme a Silvia Toffanin tutto il loro percorso all’interno del talent. Sono stati tantissimi gli ex allievi che abbiamo visto nel corso di questa prima stagione del programma, tuttavia ce ne sono ancora tanti che, invece, non ne hanno preso parte. Possibile quindi che questi saranno i protagonisti di un’eventuale seconda edizione.

Tra i talenti che non hanno preso parte al programma quest’anno ci sono diversi vincitori di Amici. Il primo fra questi è Dennis Fantina, vincitore proprio della prima edizione del talent, quando questo si chiamava ancora Saranno Famosi. Come lui anche Giulia Ottonello, vincitrice della seconda edizione ed attualmente attrice di teatro, potrebbe essere una delle possibili ospiti di un’eventuale seconda stagione di This Is Me. All’appello quest’anno sono mancati anche Antonino Spadaccino, Marco Carta, Virginio Simonelli, Moreno, Deborah Iurato e Luigi Strangis. Molti di loro hanno preso parte ad altre trasmissioni come Tale E Quale Show. Marco Carta ha anche vinto un Festival di Sanremo. Ed a proposito di Sanremo, quest’anno tra gli ospiti è mancata l’ultima vincitrice del festival Angelina Mango. Che possa quindi esserci l’anno prossimo?

Ma non solo i vincitori potrebbero essere chiamati in una seconda edizione di This Is Me. Molti altri cantanti usciti da Amici, difatti, sono amatissimi dal pubblico. Tra loro ricordiamo sicuramente Valerio Scanu, vincitore di Sanremo e di Tale E Quale. Come lui anche Verdiana che ha partecipato proprio all’ultima edizione dello show di Carlo Conti. Come dimenticare poi Sangiovanni e Aka 7even, entrambi grandi protagonisti dell’edizione di Amici del 2021. E ancora un nome papabile potrebbe essere quello dell’attuale speaker di Radio Italia Manola Moshlei che ha preso parte alla quinta edizione del talent.

Tra i ballerini, invece, sicuramente potrebbero essere chiamati Leon Cino, vincitore della terza edizione tornato come insegnante nel programma, ed Ivan D’Andrea, vincitore della quinta. E come dimenticarci di Stefano De Martino, uno dei volti di Amici più amati dal pubblico ed attuale conduttore in Rai. Proprio per tale motivo, però, è possibile che lui possa non prendere parte a This Is Me a causa degli impegni sull’altra emittente.