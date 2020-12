The Voice Senior, la figlia di Sergio Endrigo su tutte le furie: terribile gaffe

Brutto scivolone a The Voice Senior su Sergio Endrigo. Un errore che ha mandato su tutte le furie Claudia, l’unica figlia del grande cantautore scomparso nel 2005 a causa di un cancro ai polmoni. Nel corso della semifinale del programma condotto da Antonella Clerici uno dei concorrenti si è esibito su una cover di Canzone per te, uno dei brani più noti della discografia di Endrigo. Canzone lanciata nel 1968 e diventata in poco tempo un pilastro della musica italiana.

Un omaggio sentito e toccante, quello del partecipante Gianni Pera, che è piaciuto molto ai telespettatori di The Voice Senior. Peccato però che nel corso della semifinale sia stato sottolineato che Canzone per te sia una canzone de Il Volo e non sia stato fatto alcun cenno ad Endrigo. I tre tenorini hanno infatti inciso una cover del brano nel 2015 ma il pezzo è stato scritto e cantato da Sergio. Non solo: con questa canzone l’artista si è aggiudicato pure la vittoria del Festival di Sanremo nel 1968.

Doveroso, quindi, lo sfogo di Claudia Endrigo:

“Che la Rai abbia dimenticato mio padre ormai è cosa nota ma attribuire Canzone per te al Volo nella puntata di ieri sera di The Voice Senior, denota un’ignoranza veramente becera! Glielo segnaliamo???”

Il post Facebook della Endrigo ha ricevuto prontamente decine e decine di like e commenti positivi. In realtà anche gli utenti di Twitter avevano già notato l’errore nel corso della diretta. Tutti piuttosto indignati di come facilmente si possa dimenticare un grande artista come Sergio Endrigo.

“È veramente triste che Sergio Endrigo sia stato dimenticato e che alcuni non lo conoscano, ma è sintomo di ignoranza pura e molto grave che l’autore di un programma musicale attribuisca la canzone di questo grande artista a Il Volo”, ha fatto notare un telespettatore sui social network. “Il Volo je spiccia casa ad Endrigo”, ha commentato ironicamente qualcun altro.

C’è poi chi ha tirato in ballo Morgan, che più di una volta ha omaggiato Sergio Endrigo nei suoi interventi in televisione. In pio ha presentato una cover di Canzone per te a Sanremo 2020. Una performance che ha poi portato Marco a litigare con Bugo. A detta di Castoldi l’ex amico non é stato all’altezza di un brano così importante.

“Morgan è uno dei pochi veri artisti di questo paese, genio e sregolatezza, un vero talento”, ha puntualizzato un fan su Twitter. Ironia della sorte Canzone per te ha trionfato nel 1968 al Festival di Sanremo: in quell’anno ha fatto il suo debutto sul palco dell’Ariston Albano Carrisi, oggi tra i giurati di The Voice Senior.