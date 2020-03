Morgan, Bugo torna a parlare. Retroscena della moglie: “Non ci credo”

Ospite presso Radio Deejay, il cantautore riprende il discorso Sanremo e Morgan

Cristian Bugatti ha svelato alcuni retroscena inediti della ormai famosa vicenda avvenuta nell’ultimo Festival di Sanremo che lo ha visto coinvolto insieme a Morgan. Dopo tale episodio, i due cantanti hanno preso parte a numerose trasmissioni televisive per dare la propria versione dei fatti creando un vero e proprio botta e risposta. Nei giorni scorsi, l’ex leader dei Bluvertigo ha proposto al collega di sotterrare l’ascia di guerra se Bugo avesse chiesto scusa a Sergio Endrigo, l’autore del brano da cui è nato tutto. O forse no. Bugatti è stato ospite ai microfoni di Radio Deejay e, durante l’intervista, ha confessato che, durante la prima serata, Morgan avrebbe cantato alcune parti della canzone “Sincero” non previste dalla versione originale. In seguito, l’artista ha anche rivelato la reazione della moglie in merito alla diatriba. Scopriamo insieme gli ultimi sviluppi.

La sera della squalifica e il presunto sgarbo di Morgan della prima sera

“Questa io non l’ho ancora mai detta. Nella prima serata Morgan canta la parte finale che nella versione originale non era prevista, ma non è che sto li a sindacare. Quando fai le cose in coppia..se no fai le cose da solo se non vuoi avere casini”, ha esordito il cantante. Successivamente, i conduttori hanno chiesto come avesse vissuto la sera in cui Amadeus ha comunicato la loro squalifica dallo show canoro. “Durante la serata delle cover, io sono arrivato che non sapevo bene quale versione dovessimo cantare. Non è stato fatto in mala fede. Se lui non mi ha creduto…non è facile comunicare con lui, una cosa che anche mi piaceva di Morgan. Poi la sera non so cos’è successo..deve aver covato qualcosa e ha fatto quel che ha fatto ecco“. Poi aggiunge: Mi ero messo da parte perché ero sconvolto. Ero uscito anche abbastanza ‘calmo’. Una volta fuori ho chiesto un posto a quelli della Rai per stare un po tranquillo”.

“Mia moglie non ci poteva credere”

Infine, Bugo ha rivelato un curioso retroscena sulla sua consorte. “Mia moglie era a casa con degli amici, abbiamo anche un bimbo piccolo e ad una certa ora l’ha messo a dormire. È stata la prima a mandarmi un messaggio, mi ha detto ‘Sono orgogliosa di te’. Aveva capito che ero un po agitato, un po scosso. Poi mi ha detto che quando ha visto quella roba si è messa le mani in testa come per dire ‘Non ci posso credere’…sai era il mio primo festival”.