Morgan e Bugo: la battuta a La Corrida e le parole di Carlo Conti

Morgan e Bugo ‘arrivano’ pure a La Corrida: la battuta che non è passata inosservata e le parole di Carlo Conti

Morgan e Bugo, due nomi che, dopo la lite in mondovisione al Festival di Sanremo, spopolano ovunque. A distanza di giorni, infatti, non smettono di apparire su web, in tv e nei giornali. E sono spuntati pure a La Corrida, che oggi 21 febbraio è tornata in onda su Rai Uno con una nuova stagione. Tutto merito o colpa, mettetela come volete, del vignettista che si è esibito in studio, che, a un certo punto, ha ironizzato sull’uscita di scena di Bugatti dall’Ariston, dopo che Castoldi ha cambiato il testo in gara alla kermesse. E Carlo Conti? Come ha preso la battuta? Ha controreplicato con un’altra ironia…

Scambio di battute su Bugo e Morgan tra il concorrente e Carlo Conti

“Vado via come Bugo”, ha detto il vignettista scherzando, prima di esibirsi nella sua performance. Pronta la risposta simpatica di Carlo Conti: “Si, ma non mi chiamare Morgan”. La battuta non è passata inosservata. Così sono stati diversi gli utenti all’ascolto davanti alla tv che si sono riversati su Twitter, facendo ulteriore ironia e lanciando meme e quant’altro. Risate a parte, Bugo e Morgan continuano a essere distanti dopo il patatrac sanremese. Al momento pare che i due ex amici non siano disponibili a una riconciliazione. Sulla questione è intervenuto Bugatti nelle scorse ore, rilasciando un’intervista a L’Assedio, programma di Daria Bignardi in onda sul canale Nove.

“Io posso pure fare pace con Morgan ma, più che altro, lui dovrebbe fare pace con se stesso!”

“Se tu chiedi scusa a Sergio Endrigo, io chiedo scusa a te e poi suoniamo ancora insieme”. Così Morgan durante l’ultima puntata di Live. Bugo, intervenuto da Daria Bignardi, ha risposto. “Io ho partecipato insieme a Morgan perché credo nell’amicizia. Io posso pure fare pace con Morgan ma, più che altro, lui dovrebbe fare pace con se stesso!“.