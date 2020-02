Bugo news: “Posso pure fare pace con Morgan ma…”

Cristian Bugatti ospite da Daria Bignardi racconta ancora di Sanremo e provoca Morgan

Bugo è stato ospite nel salotto di Daria Bignardi a L’assedio, in onda su Nove il 19 febbraio 2020. Non potevano mancare le domande sulla vicenda legata al Festival di Sanremo e la diatriba con Morgan. Quest’ultimo è stato ospite in varie trasmissioni televisive per raccontare la sua versione dei fatti: durante l’ultima puntata di Live di Barbara d’Urso il cantante ha mandato un messaggio al piemontese affermando di essere disposto ad un chiarimento solo se Bugatti avesse chiesto scusa a Sergio Endrigo, l’autore della canzone della discordia. Bugo ha velatamente replicato alla richiesta dell’ex collega lanciando a sua volta una provocazione. Nel corso dell’intervista, la conduttrice ha poi rivissuto insieme all’artista la famosa scena del suo abbandono dal palco dell’Ariston: Cristian ha quindi rivelato come ha vissuto quei momenti.

Bugo punge Morgan: “Hai sfregiato la mia canzone”

“È quasi diventato un film nel rivederlo”. Ha commentato così l’artista di Novara nel guardare per l’ennesima volta il filmato dove l’ex leader dei Bluvertigo ha cambiato appositamente le parole del suo brano al Festival di Sanremo, provocando la loro squalifica dalla gara. “È tutto così romanzesco, non penso nemmeno di averla vissuta quella roba”. La conduttrice quindi ha chiesto cosa avesse provato in quegli attimi: “Ai miei occhi è stata una cosa abbastanza normale andare via. Non ho pensato, mi sono lasciato trasportare dalla mia personalità. Ho capito subito che c’era qualcosa che non andava quando ho sentito la prima strofa. Ho aspettato un attimo, poi ho preso il primo foglio e sono andato via”. Poi ha aggiunto: “Io penso che si possono avere degli screzi, ma fare una cosa del genere…ha sfregiato la mia canzone, un atto che un artista non dovrebbe mai fare“.

Il botta e risposta tra i due cantanti

“Se tu chiedi scusa a Sergio Endrigo, io chiedo scusa a te e poi suoniamo ancora insieme”, questo l’appello di Morgan durante l’ultima puntata di Live. La Bignardi quindi ha chiesto se avesse ascoltato le parole di Castoldi e se avesse voglia di rispondere. “Io ho partecipato insieme a Morgan perché credo nell’amicizia. Io posso pure fare pace con Morgan ma, più che altro, lui dovrebbe fare pace con se stesso!“.