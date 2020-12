Albano chiude a Sanremo e racconta un aneddoto inedito di Jasmine

Albano Carrisi in confidenza. Il cantante pugliese, attualmente impegnato a The Voice Senior su Rai 1 in tandem con la figlia Jasmine (la presenza della giovane nel programma ha sollevato alcune critiche), si è raccontato al settimanale Gente. Tra i temi affrontati anche la sua eventuale presenza al prossimo Festival di Sanremo. Non è un mistero che l’artista sia sempre stato molto interessato alle sirene provenienti dall’Ariston (ha dichiarato in più occasioni di essere attratto più dall’adrenalina provata nel salirci come concorrente che come ospite). Quest’anno però, con ogni probabilità, non si farà coinvolgere in alcun modo dal concorso canoro

“È vero che subisco il fascino di quel palco e dell’atmosfera elettrizzante che si respira ma questo è un momento difficile. Sanremo è una festa e come tale va vissuta ed io in questo momento delicato non so se ho proprio lo spirito giusto”.

Insomma, al momento porte chiuse al Festival visti i tempi che corrono, quelli in cui il Coronavirus dilaga e centinaia e centinaia di decessi si contano ogni giorno sul suolo nazionale.

Il compagno di Loredana Lecciso è poi passato a narrare un aneddoto sulla figlia Jasmine. In particolare quello relativo a un concerto di Justin Bieber, idolo della ragazza. Il fatto si riferisce a un evento che la popstar ha tenuto a Monza tempo fa: “Mi chiese di accompagnarla a vedere il concerto di Justin Bieber… A un certo punto questo artista passa a due metri da noi. Lei ha cacciato un urlo di gioia quasi avesse avuto un’apparizione celestiale: lì per lì mi ero anche spaventato”.

Albano Carrisi: la risposta a chi lo ha accusato di aver raccomandato la figlia a The Voice Senior

Albano, da quando si è saputo che sullo scranno della giuria di The Voice Senior sarebbe stato affiancato dalla figlia (come già capitò con Roby e Francesco Facchinetti), è stato raggiunto da diverse critiche. In particolare c’è chi lo ha accusato di aver raccomandato Jasmine, forte della sua popolarità.

Carrisi ha risposto che l’idea di portare nel programma della rete ammiraglia Rai la giovane non è affatto scaturita da lui, bensì dagli ideatori e dalla produzione del talent musicale. La replica basterà per placare le polemiche? Chissà… A difendere in cantante è scesa in campo anche Antonella Clerici. La conduttrice ha spiegato che la decisione di avere la 19enne in studio è stata presa per riuscire a far emergere un “Albano diverso” rispetto al solito. “E così è stato”, ha chiosato dopo la prima puntata.

Nel frattempo Jasmine si è approcciata con grande umiltà allo show, dichiarando di non voler giudicare nessuno ma semplicemente di avere il desiderio di offrire un punto di vista differente rispetto a quello del padre.