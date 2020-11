Jasmine Carrisi a The Voice Senior: la promessa di papà Albano

Fervono i preparativi per The Voice Senior, il nuovo programma Rai del venerdì sera. La trasmissione, che sarà guidata da Antonella Clerici, partirà ufficialmente venerdì 27 novembre. Tra i giurati una novità assoluta: Jasmine Carrisi, la figlia di Albano e Loredana Lecciso. Dopo aver ingaggiato il cantante di Cellino San Marco, gli autori del talent show hanno voluto a tutti i costi pure la 19enne, che ha di recente debuttato nel mondo della musica con la canzone Ego. Jasmine sogna infatti di affermarsi nel mondo della musica come il celebre genitore.

La presenza di Jasmine Carrisi a The Voice Senior sta già facendo discutere parecchio gli italiani ma papà Albano è dalla sua parte. L’artista 77enne è orgoglioso della sua bambina e ha pubblicamente fatto una promessa a Jasmine, frutto del grande amore con Loredana Lecciso. Tramite le pagine del settimanale Nuovo Albano ha dichiarato:

“È la prima volta che mia figlia fa parte di uno spettacolo dove lei è una delle protagoniste: la cosa la rende strafelice. Ovviamente poi dovrà passare dalla teoria alla pratica, scontrandosi con la realtà del fare, ma penso che con l’aiuto di suo padre, che sarà sempre al suo fianco, tutto andrà alla grande”

Una vera e propria promessa quella di Albano: non abbandonerà mai Jasmine, alla quale è molto legato. Carrisi è consapevole della sua tenacia: dote che ha trasmesso alla figlia. Tanto che non è preoccupato più di tanto degli attacchi che sicuramente Jasmine riceverà per via del cognome che porta:

“Se sei intelligente gli attacchi non possono che rafforzarti. Ti fanno capire se a essere dalla parte sbagliata sono le persone che ti attaccano e se sei tu che devi rivedere qualcosa di te. Se penso a quanti ne ho avuti io e continuo ad averne…”

Albano ha inoltre rimarcato che per il momento Jasmine non parteciperà al Festival di Sanremo. Negli ultimi mesi si era parlato di una possibile collaborazione tra i due sul palco dell’Ariston ma secondo Carrisi la figlia non è ancora pronta per una gara del genere. Senza contare che Jasmine deve impegnarsi pure con gli studi: lo scorso settembre si è trasferita a Milano per studiare comunicazione all’università.

Come funziona The Voice Senior

The Voice Senior parte ufficialmente su Rai Uno venerdì 27 novembre per un totale di cinque puntate. Oltre a Albano e Jasmine Carrisi, vedremo tra i giurati: Gigi D’Alessio, Clementino e Loredana Bertè. Il programma sarà condotto da Antonella Clerici, che torna così in prima serata. Rispetto alle altre edizioni i concorrenti saranno tutte persone dai sessant’anni in su. Resta invariato invece il meccanismo delle Blind Audition.