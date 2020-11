The Voice Senior su Rai 1: quando inizia e come funziona

Lo show dedicato al canto torna su Rai 1 con una nuova formula che vedrà come protagonisti aspiranti cantanti over 60

The Voice, uno dei programmi di punta della Rai, sta per tornare e quest’anno lo vuole fare in modo ‘Senior’. La trasmissione che andava in onda su Rai Due, anche se ha avuto alcuni periodi di pausa, è un grande classico della tv di Stato. Lo show musicale sarebbe dovuto iniziare il 20 novembre, ma il prolungamento di Tale e Quale Show ne ha fatto slittare la partenza. The Voice Senior andrà in onda da venerdì 27 novembre e, rispetto alle altre edizioni, si sposta su Rai Uno per dare vita ad una nuova versione del format. Alla gara, infatti, potranno partecipare solamente persone over 60.

Al timone della conduzione, come si evince anche dal promo di questi giorni, ci sarà Antonella Clerici. Un altro cambiamento riguarda le puntate che verranno trasmesse. Nello specifico The Voice Senior prevede la messa in onda di 5 puntate, compresa la finale. Decisamente meno rispetto agli anni precedenti.

A parte queste modifiche, lo show manterrà lo stesso stampo a cui il pubblico è stato abituato in passato. I concorrenti over 60 che hanno superato i casting, infatti, si presenteranno davanti ai quattro giudici per l’esibizione alla cieca (blind audition).

Albano Carrisi in coppia con la figlia Jasmine, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino, che sono i giurati/coach di questa edizione, dovranno ascoltare l’esecuzione di ogni singolo brano senza poter vedere il volto di chi sta cantando. Se qualcuno di loro sarà interessato ad accaparrarsi il candidato per inserirlo nel proprio team potrà premere il bottone e voltarsi per vedere il cantante.

Diversamente, se nessuno dei giudici si girerà prima della fine dell’esibizione, il concorrente verrà automaticamente eliminato dalla trasmissione. Qualora più giurati volessero un concorrente nel proprio team, sarà lo stesso partecipante a scegliere con chi andare per proseguire così con la seconda fase.

Durante lo step successivo, i knockout, gli aspiranti cantanti over 60 si sfideranno per guadagnarsi l’accesso alla finale. Nel corso dell’ultima puntata, che verrà trasmessa in diretta con esibizioni che si terranno live, verrà introdotto il televoto. Il cantante preferito si aggiudicherà il titolo di miglior voce senior d’Italia.