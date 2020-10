The Voice of Senior, i coach: i 5 nomi scelti, squadra al completo

Tutto pronto per The Voice Senior, talent show ‘costola’ di The Voice of Italy. Il programma tornerà in onda a novembre su Rai Uno e per la prima volta sarà guidato da Antonella Clerici. La competizione sarà ad appannaggio esclusivamente degli over 60, quindi niente giovanotti in gara. E i coach? Nei giorni scorsi sono trapelati diversi nomi, ora Tv Sorrisi e Canzoni, nell’ultimo numero in edicola, svela la squadra al completo. A dare manforte ad ‘Antonellina’ troveremo il rapper Clementino, 38 anni, la rockstar Loredana Bertè, 70, il cantante Gigi D’Alessio, 53, e la coppia ‘famiglia’ Albano e la figlia Jasmine Carrisi, rispettivamente 77 anni e 19. Questi ultimi due, come già sperimentato in passato con la coppia formata da Francesco e Roby Facchinetti, dovrebbero figurare come unico coach.

The Voice of Senior, i coach: i 5 nomi scelti

Tv Sorrisi e Canzoni non ha dato l’ufficialità circa la scelta dei 5 coach, ma ha assicurato che ormai i giochi sono fatti e dunque difficilmente, salvo problemi dell’ultima ora, la squadra dovrebbe subire dei cambiamenti. Tutti i nomi fatti erano stati accostati al talent di recente. A un certo punto sono spuntati anche i nomi di Fabio Rovazzi, Elodie e Giusy Ferreri come papabili personalità da inserire nella trasmissione. Altra figura che sarebbe stata vicina a prendere parte al programma, come rende noto sempre Tv Sorrisi e Canzoni, sarebbe stata Elettra Lamborghini. Tuttavia sulla sua eventuale presenza, al momento, non ci sono conferme.

Il rilancio di Antonella Clerici su Rai Uno

La stagione televisiva 2020 – 2021 ha segnato il grande ritorno su Rai Uno di Antonella Clerici, che ha vissuto un periodo non proprio idilliaco negli anni scorsi. La conduttrice, che è stata un volto di punta della rete ammiraglia di Viale Mazzini per anni, si è ritrovata ai box. Il nuovo direttore di Rai Uno Stefano Coletta, fin dal suo insediamento, ha fatto sapere di voler puntare parecchio sulla conduttrice; è stato di parola. Infatti non solo le è stato consegnato il timone di The Voice Senior, ma anche quello di È sempre mezzogiorno, programma che ha preso il posto dello storico coocking show La Prova del Cuoco.