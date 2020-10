I fan più attenti lo avranno già notato da qualche settimana: a È sempre mezzogiorno, il suo nuovo programma tv, Antonella Clerici sfoggia sempre gli stessi gioielli. Una collana a cuore e un braccialetto rigido. Due accessori di cui la conduttrice non si separa mai al di là dell’outfit del giorno. Un particolare che non è sfuggito alla collega Mara Venier, che ha prontamente chiesto spiegazioni ad Antonellina. Quest’ultima ha spiegato che il bracciale è un regalo del suo compagno, l’industriale Vittorio Garrone. Un bracciale rigido che contiene alcuni simboli importanti: la V di Vittorio, la A di Antonella, il 12 che fa riferimento al programma e il quadrifoglio che simboleggia la buona sorte. Un prezioso regalo, un vero e proprio portafortuna, di cui la Clerici non può proprio fare a meno. Sulla collana a cuore che sfoggia invece sul collo la presentatrice non ha svelato molto: si è limitata a dire che è molto bella, le piace assai, e vuole continuare ad indossarla.

Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno con lo stesso bracciale e la collana a cuore

Come tanti anche Antonella Clerici è un po’ superstiziosa. È così fin dalla prima puntata di È sempre mezzogiorno, il suo nuovo programma televisivo, ha deciso di sfoggiare due monili portafortuna. L’incontro con Vittorio Garrone è stato determinante per Antonellina, che ha nel suo curriculum sentimentale tanto storie finite male e due matrimoni falliti. La storia con Vittorio procede invece a gonfie vele: nessuna crisi e nessuna gelosia tra i due. Garrone è proprietario con i due fratelli dell’Erg (acronimo di Edoardo Raffinerie Garrone), un’azienda che ha interessi dal petrolio alla telefonia, fino alle energie eoliche, con giri d’affari di miliardi di euro. Con Antonella l’amore è sbocciato nel 2016.

Antonella Clerici e Vittorio Garrone più innamorati che mai

Per amore di Vittorio Garrone Antonella Clerici ha lasciato Roma e si è trasferita in Piemonte, in campagna. Per un periodo aveva deciso di mollare pure i suoi impegni quotidiani in tv per dedicarsi al compagno e alla figlia Maelle, avuta dall’ex compagno Eddy Martens. Dopo la quarantena il cambio di rotta e il ritorno al daytime con il nuovo format È sempre mezzogiorno, in gran parte ispirato alla nuova vita in mezzo alla natura.