Continua a stupire The Voice Senior, il nuovo show del venerdì sera di Rai Uno. Tra i concorrenti della seconda puntata del programma anche un padre famoso: Giulio Todrani. Un cognome non nuovo agli appassionati di musica: si tratta infatti del papà di Giorgia. 77 anni, Giulio ha deciso di partecipare alla trasmissione per concedersi una seconda chance nel mondo della musica, dopo essere stato per tanti anni dietro le quinte.

Nella sua clip di presentazione è stato impossibile per Giulio non parlare della famosa figlia. Todrani ha ammesso che in realtà voleva chiamare l’artista Georgia, come omaggio a una delle sue canzoni preferite: Georgia on my mind di Ray Charles. All’epoca però – stiamo parlando dei primi anni Settanta – non si potevano mettere certi nomi ai neonati e così Giulio si è accontentato di un più comune Giorgia.

Todrani si è esibito a The Voice sulle note di To love somebody di Michael Bublé mettendo in mostra una voce assai potente ed emozionante. Voce che ha subito incuriosito i giurati del programma: la prima a girarsi è stata Loredana Bertè, seguita poi da Gigi D’Alessio e infine da Clementino e i Carrisi.

Albano ha immediatamente riconosciuto l’uomo e successivamente anche Gigi ha capito chi aveva di fronte. Alla fine Todrani ha confidato di essere il padre di Giorgia e ha scelto il suo team: quello di Loredana Bertè. Davanti agli elogi per la figlia Giulio ha spifferato: “A Giorgia ho fatto fare tanta gavetta, ha cominciato con me”.

In passato Giulio Todrani ha fatto parte del duo blues Juli & Julie, noto negli anni Settanta e Ottanta. Il gruppo è stato in attività dal 1974 al 1989. Todrani cantava in coppia con Angela Cracchiolo. Dopo l’addio alla collega Giulio si è concentrato sulla carriera della figlia Giorgia.

“Adesso non sei più il papà di Giorgia, adesso sei Giulio Todrani”, ha rimarcato la conduttrice di The Voice Senior Antonella Clerici dopo la performance del concorrente. Il pubblico su Twitter si è complimentato con il padre di Giorgia per l’educazione e il talento. Questione di genetica, come sottolineato da qualcuno.

Sulla partecipazione di Giulio Todrani a The Voice Senior non si è ancora espressa Giorgia. Per il momento la star della musica italiana ha scelto la strada del silenzio.