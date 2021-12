The Voice Senior: ecco il proprietario di Winni’s, amico di Gianna Nannini

A The Voice Senior, per una scommessa con degli amici, si è presentato Giacomo Sebastiani, 66 anni, originario di Fusignano (Ravenna). Oggi abita a Lugo di Romagna ed ha una carriera di successo alle spalle nell’imprenditoria. Trattasi infatti di colui che ha messo in commercio il marchio Winni’s, noto brand di prodotti per la casa. Prima di mettersi in affari, Giacomo cantava. E non con una persona qualunque, bensì con una ‘tal’ Gianna Nannini, con la quale è tuttora in contatto, condividendo con la rocker una bella amicizia.

Ad Antonella Clerici, prima dell’esibizione, Sebastiani ha spiegato che ha deciso di presentarsi a The Voice dopo aver vinto un cancro. Proprio la sua lotta al tumore lo ha spinto verso il talent. I suoi amici infatti hanno intavolato una scommessa con lui: se avesse vinto la battaglia più dura, quella con la malattia, avrebbe dovuto tentare di salire sul palco della trasmissione di Rai Uno.

Le cose, clinicamente, sono andate per il verso giusto e dunque eccolo a The Voice Senior, in cui ha cantato ‘Rinascerò‘, brano di Roby Facchinetti. Un testo simbolico per il percorso di vita di Giacomo. L’unica coach che si è voltata è stata Orietta Berti, che l’ha preso nel suo team.

“Sono un imprenditore, sono qui per una scommessa. Ho avuto un cancro, sono stato operato due volte e per quella scommessa ora sono qui”, ha raccontato a Loredana Bertè e soci. Spazio quindi all’amicizia condivisa con Gianna Nannini: “Canto fin da ragazzino, per diletto e hobby. Cantavo con una ragazza meravigliosa, Gianna Nannini, persona fantastica che si merita tutto il successo che ha avuto, già da piccola era fenomenale”.

Sebastiani ha aggiunto che la musica l’ha sempre coltivata come hobby ma che il suo percorso lavorativo lo ha portato altrove, verso la strada del mondo degli affari. “A 20 anni mi sono sposato e ho deciso di lavorare”, ha spiegato. Evidentemente Giacomo aveva la stoffa per fare l’imprenditore, come testimonia la sua carriera.

Prima di Giacomo si sono esibiti Barbara Errico e Stefania Corona. La prima è stata una delle prime vocal coach di Elisa Toffoli ed ha stregato tutti i giudici, ricevendo 4 sì. Alla fine ha deciso di entrare nel team di Gigi D’Alessio. La moglie di ‘Pierino’, Stefania, invece non ha convinto alcun coach. A non aiutarla pure la scelta del brano, I’m Outta Love di Anastacia, forse una canzone troppo azzardata per le doti della donna.