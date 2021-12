The Voice Senior, c’è la vocal coach di Elisa: tutti contro Gigi D’Alessio

Barbara Errico è sbarcata a The Voice Senior e ha conquistato tutti. 62 anni, originaria di Udine, tra lei e la musica è sempre stata passione. A cinque anni è andata allo Zecchino d’oro ma non è finita bene. Quando si è ritrovata sul palco al buio, è andata in cerca della madre. “Traumatizzante”, ha sottolineato Barbara confidandosi con Antonella Clerici prima della performance. Spazio anche al suo lavoro da mental coach e vocal coach: tra le prime allieve ha avuto una ‘tale’ chiamata Elisa Toffoli. Mica male. Non solo: a proposito di grandi della musica, Errico aveva colpito anche Lelio Luttazzi. Purtroppo non riuscirà mai a conoscerlo, in quanto proprio in quel periodo l’artista morì.

Nonostante ciò Barbara è restata legata alla famiglia Luttazzi, entrando in contatto con la sorella di Lelio, Rossana. E infatti è proprio lei ad averla accompagnata a The Voice Senior. Nelle blind audition, la Errico si è esibita sulle note di ‘Canto (anche se sono stonato)’. Naturalmente il brano fa parte del repertorio di Luttazzi.

La performance è stata da applausi. Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Orietta Berti e Clementino sono stati tutti stregati, facendo voltare le proprie poltrone. Inevitabilmente ha poi avuto inizio la gara per accaparrarsi il talento della 62enne. Manco a dirlo l’ha spuntata l’ex di Anna Tatangelo, scatenando gli altri coach.

“Ho avuto Elisa come allieva, era piccola, aveva 17 anni”, ha spiegato Barbara per poi raccontare la storia che la lega alla famiglia Luttazzi. Altri complimenti da parte dei giurati. Tutti l’hanno poi corteggiata. Gigi D’Alessio si è avventurato in frasi di profonda stima, riuscendo a convincerla ad entrare nel suo team. La questione, ancora una volta, ha provocato le reazioni degli altri coach che se la sono presa con il cantante campano, accusato simpaticamente di essere troppo ruffiano.

The Voice Senior, Gigi D’Alessio pizzicato dagli altri coach

Clementino si è piazzato davanti alla telecamera dicendo più volte con ironia: “Lui è raccomandato”. “Non c’è niente da fare”, l’eco di Orietta Berti, sconfortata dalla forza di persuasione del collega. Tanto per cambiare la più dura è stata Loredana Bertè, che ha diversi conti in sospeso con Gigi: “Parli troppo, li prendi tutti tu. meglio che ti fai un bodyguard. Tu incanti tutti, sei un serpente a sangue freddo”.