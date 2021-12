Gigi D’Alessio: tiro mancino a Bertè a The Voice Senior, Loredana sbrocca

Terza puntata di blind audition, The Voice Senior entra nel vivo: sul palco, nel corso della puntata del 10 dicembre, è sbarcato Luciano Genovesi, uomo che oggi vive a Bologna, di origine siciliana, ma con un passato vissuto negli Usa, sulla East Coast, più precisamente ad Hatfort (Connecticut). E infatti l’uomo ha intonato il brano ‘Easy dei The Commodores, rendendosi protagonista di una esibizione strepitosa. Tutti i coach si sono voltati, la scelta avrebbe dovuto essere scontata. Luciano, a rigor di logica, avrebbe dovuto finire per gusto musicale nel team di Loredana Bertè. Peccato che Gigi D’Alessio l’avesse bloccata, vale a dire che ha deciso di non far scegliere la rocker. Ogni giudice, nel corso di tutte le blind audition, può bloccare una sola volta un altro collega. In questo caso D’Alessio ha messo all’angolo Loredana che non l’ha presa benissimo.

The Voice Senior, Luciano Genovesi si esibisce: Gigi appioppa il blocco a Loredana Bertè che si scatena

Non appena è finita la performance di Luciano, la Bertè si è alzata ed ha picchiato la propria agenda addosso all’ex di Anna Tatangelo in segno di protesta. Nel frattempo Gigi ha provato a convincere Genovesi ad entrare nella sua squadra. Anche Clementino ha fatto un pressing asfissiante, riuscendo ad ottenere in modo alquanto sorprendete il sì del cantante che quindi farà parte del team del rapper.

“Che stress con i coach”, il commento di Luciano nel dietro le quinte, dopo aver dovuto fronteggiare le avances dei giudici. Genovesi non ha nascosto che se Loredana fosse stata in gioco, avrebbe optato per lei. Parole che hanno fatto salire ancor più il disappunto della rocker che poi si è sfogata con Gigi.

“Ciao, vado a piangere. Mi hai bloccata e mi hai tolto Luciano. L’unica consolazione è che hai sprecato il blocco”. Così la Bertè rivolgendosi a D’Alessio e sottolineando che nonostante il blocco che le è stato appioppato, Genovesi ha comunque scelto Clementino. “Fa niente”, la risposta tranquilla di Gigi che ha scatenato ulteriormente la rocker.

“Attento ai corridoi, Gigi, che quando mi incontri sono cavoli tuoi. Non avrò i tacchi, ma ho certi carri armati che in testa fanno male”, ha chiosato Loredana, con ironia. Fatto sta che D’Alessio le ha davvero giocato un tiro mancino, impedendole di avere in squadra Genovesi.