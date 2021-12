The Voice Senior, c’è Iva Zanicchi. Bertè: “Stonata”, poi si rimangia tutto

The Voice Senior è giunto alla terza puntata delle blind audition. Nel corso dell’appuntamento andato in onda venerdì 10 dicembre su Rai Uno, Antonella Clerici ha confezionato uno scherzetto ai coach, chiamando ad esibirsi Iva Zanicchi. Naturalmente i giudici, rispettivamente Orietta Berti, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino, hanno ascoltato l’esibizione senza sapere chi stesse cantando. E, pronti via, la Bertè ha dato della stonata alla collega, salvo poi fare dietrofront una volta scoperta l’identità della cantante, vale a dire la Zanicchi.

Per l’ospitata Iva ha deciso di intonare uno dei suoi brani più noti, ‘Testarda io (La mia solitudine)‘. Non appena ha iniziato a cantare la prima strofa, Loredana si è lasciata andare ad un commento non proprio tenero. “Un po’ stonata”, la chiosa della rocker. Dopodiché, nel giro di poco, tutti i coach hanno premuto il pulsante, convinti che ci fosse Iva Zanicchi oppure una sua imitatrice assai brava. E voilà: sul palco c’era proprio l’artista di Ligonchio.

The Voice Senior, la reazione di Gigi D’Alessio e Loredana Bertè alla vista di Iva Zanicchi

“Questa la voglio io“, si è affrettato a dire Gigi D’Alessio, sorridendo. A fare eco al napoletano la Bertè: “No, la voglio io”. Loredana ha aggiunto festosi complimenti: “Li hai asfaltati tutti. Sei una bomba, strepitosa“. Diversi telespettatori si sono riversati su Twitter, rimarcando l’incoerenza mostrata dalla rocker che pochi secondi prima aveva dato della stonata all’artista.

“Il mio terrore, devo dire la verità, è che non si girassero. Clementino, tu che hai tentennato un po’, vengo lì e ti schiaffeggio”, ha commentato Iva Zanicchi, con simpatia, parlando con i coach.

La cantante ha poi chiesto ad Antonella Clerici se avesse potuto rimanere un poco nel programma per assistere a una esibizione, provando anche la poltrona dei giudici. Sempre sui social, in molti, hanno azzardato che Iva stesse facendo le prove per la prossima stagione della trasmissione. Chissà che ciò che si è visto in puntata altro non è che un antipasto della giuria dell’edizione che verrà.

A proposito della terza eventuale edizione di The Voice Senior: il talent show sta ottenendo ottimi ascolti, il che spinge a credere che la Rai rinnoverà ancora il programma che con Antonella Clerici ha ripreso quota.