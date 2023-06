The Voice Kids: fuori i Ricchi e Poveri, ecco chi li sostituirà

Torna The Voice Kids e tra i coach pare che non ci saranno i Ricchi e i Poveri. Ebbene tra chi potrebbe sostituirli spunta il nome di Arisa. L’indiscrezione arriva in queste ore da Davide Maggio. Le prime puntate del talent show hanno superato la prova, tanto che questa trasmissione si inserisce tra gli show di punta della prossima stagione televisiva, che prenderà inizio a settembre. Dunque, il talent con protagonisti piccoli concorrenti è stato confermato.

Oltre questo, The Voice Kids potrebbe tornare in onda prima del previsto. Tale rumor spunta fuori in un momento in cui la programmazione non è ancora stata stabilita. Nonostante questo, si pensa già che il baby talent show possa andare in onda proprio da questo autunno, con una seconda edizione. Tale decisione avrebbe portato la produzione a fare già il punto su chi prenderà parte allo show. Infatti, è noto che i casting avvengono molto tempo prima dell’inizio dell’edizione di un programma televisivo.

Non c’è solo la volontà di cercare al più presto il cast dei piccolo concorrenti, ma ci sarebbe anche l’intenzione di stabilire in anticipo chi vestirà i ruoli dei coach. L’indiscrezione di oggi fa sapere che i Ricchi e i Poveri sarebbero ormai fuori. Sono entrati a far parte della trasmissione dopo il ‘no’ di Elettra Lamborghini per la passata edizione, che si è conclusa a marzo scorso con la vittoria della piccola Melissa Agliottone.

Ora, però, i Ricchi e Poveri pare che non torneranno a essere i coach di The Voice Kids. Per coprire questo buco, la produzione sarebbe alla ricerca di altri volti noti e l’attenzione sarebbe ricaduta su Arisa. “Non tutti, però, convergerebbero sul nome di quest’ultima”, si legge tra le nuove indiscrezioni della prossima edizione del baby talent.

In questo modo, Arisa tornerebbe in Rai entrando per la prima volta a far parte di questo talent show. Questo non sarebbe l’unico programma ad aver pensato di inserire nel cast la nota cantante. Infatti, pare che Sky la vorrebbe come concorrente di Pechino Express. In passato, il reality show aveva già cercato di portare Arisa nel proprio cast, senza riuscirci.

Non si sa quale sarà il futuro televisivo della cantante, che potrebbe tornare a vestire i panni di insegnante di canto nella prossima edizione di Amici di Maria De Filippi. Di recente Arisa si è detta disposta a restare nel talent show di Canale 5 ma a una condizione.

Intanto, pare che Mediaset starebbe pensando di contrastare la prossima edizione di The Voice Kids riportando sul piccolo schermo un programma che in passato ha avuto il suo successo, ovvero Io Canto.