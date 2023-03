Chi ha vinto The Voice Kids meritatamente: Lda travolto dai bimbi

La terza edizione di “The Voice Kids”, il talent show per cantanti tra i 7 e i 14 anni, si è conclusa questa sera, sabato 12 marzo. Durante la serata, i 12 giovani finalisti, tre per ogni coach, si sono esibiti cantando i brani assegnati loro dai rispettivi giudici. Alla fine, i coach hanno scelto di portare alla finalissima solo uno dei loro artisti, riducendo i contendenti a soli quattro: Melissa Agliottone (Team Loredana Bertè), Ranya Moufidi (Team Clementino), Ilary Alaimo (Team Gigi D’Alessio) e Ginevra Dabalà (Team Ricchi e Poveri). Insomma, un quartetto tutto al femminile. Durante l’ultima fase della puntata, le quattro super finaliste hanno cantato le loro canzoni più rappresentative per convincere il pubblico in studio a fare ottenere loro il primo posto. La puntata è stata registrata in precedenza alla sua messa in onda, per questo non c’è stato alcun televoto. Alla fine, la vittoria è andata a Melissa Agliottone, membro del team della celebre rocker.

Melissa realizza il suo sogno a #TheVoiceKidsIt ????✌️ pic.twitter.com/vedUifZfJc — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) March 11, 2023

Melissa Agliottone è una giovane ragazza di 12 anni proveniente da Sant’Elpidio al Mare, nella provincia di Fermo. Nel corso della serata si è esibita due brani: prima “Shallow” di Lady Gaga e Bradley Cooper, e poi, per giocarsi la vittoria, “Falling” di Alicia Keys con una performance piano e voce. La sua incredibile voce e la maturità con cui si è esibita hanno lasciato tutti a bocca aperta, facendo fatica a credere che si trattasse di una così giovane artista. Per questo, la sua vittoria è stata più che meritata. Dopo che Antonella ha annunciato il suo nome, tutti i bambini “rivali” si sono precipitati ad abbracciarla ed esultare con lei, creando un momento televisivo veramente meraviglioso. Con questa fantastica immagine, si è conclusa con successo la prima edizione di “The Voice Kids”.

LDA ospite a “The Voice Kids”

Prima di annunciare la vincitrice, Antonella Clerici ha fatto girare i quattro giudici con il “trick track”. In quel momento, è entrato in scena LDA, il figlio di Gigi D’Alessio, che ha cantato il suo brano da Sanremo 2023 intitolato “Se poi domani”. Come qualsiasi altro concorrente alle blind audition, Luca ha atteso che i giudici girassero le loro poltrone. Loredana, Clementino e i Ricchi e Poveri hanno premuto subito il pulsante, ma Gigi si è fatto attendere spassosamente per qualche istante in più. Dopo aver ricevuto i complimenti dalla conduttrice e dai coach, l’ex allievo di “Amici” si è avvicinato ai giovani partecipanti per incoraggiarli a perseguire sempre i loro sogni, ricevendo un caloroso abbraccio da tutti loro.