Amici, Arisa via? Lei rompe il silenzio: “Resto ma a una condizione”

La ventiduesima edizione di Amici si è conclusa da poco, con la vittoria di Mattia Zenzola, ma sembra già ora di parlare della prossima. Sembrerebbero essere già in corso i preparativi per la ventitreesima edizione, che dovrebbe iniziare il prossimo 17 settembre. Le voci più insistenti, in merito al programma, ruotano soprattuto su un aspetto: i maestri.

Kledi Kadiu e Veronica Peparini al posto di Todaro: l’indiscrezione

Se Alessandra Celentano e Rudy Zerbi rappresentano, ad oggi, la base su cui impostare le varie edizioni del talent targato Mediaset, lo stesso non si può dire su Arisa e Raimondo Todaro. Entrambi, infatti, sono spesso stati al centro di indiscrezioni e voci sulla loro permanenza ad Amici, che ad oggi appare incerta. Raimondo, ex maestro di Ballando con le Stelle, parrebbe vicino all’addio dopo due sole stagioni. La causa sarebbe da ricercarsi in alcuni contrasti con Maria De Filippi e con gli autori.

Stando a quanto riportano le indiscrezioni, due sarebbero i possibili sostituti di Raimondo Todaro: il ballerino Kledi Kadiu e la coreografa Veronica Peparini. A riportare i nomi sarebbe stato Amedeo Venza, attraverso il suo profilo Instagram. Ad oggi, non è chiaro se la produzione decida di puntare su entrambi o se ne sceglierà soltanto uno per andare a sostituire, eventualmente, Todaro. Qualora si decida di ingaggiare tutti e due, a farne le spese sarebbe, probabilmente, Emanuel Lo.

L’incertezza di Arisa

Anche Arisa sarebbe incerta del suo futuro ad Amici. Nelle ultime ore, tuttavia, ha dichiarato di voler rimanere nel talent di Mediaset, a patto di ricorrere ad una collaborazione che le permetterebbe di dedicarsi anche ai suoi altri impegni professionali. Nel corso di un’intervista a Diva & Donna, Arisa avrebbe dichiarato:

“Questo talent mi dà sempre tantissimo. Adoro stare lì, però la mia vita non si può fermare lì“.

Da parte di Arisa, quindi, sembrerebbe esserci la volontà di continuare. Stando a quanto dichiarato nella suddetta intervista, la cantante sarebbe in attesa di parlare con la produzione di Amici, per capire se possa essere attuabile il suo desiderio, lavorando come insegnante al talent ma, allo stesso tempo, dedicandosi ad altri impegni e progetti. Appare ancora incerto il destino di Arisa e Raimondo, sempre più al centro di voci e indiscrezioni. Non resta che attendere ulteriori comunicazioni a riguardo.