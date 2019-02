The Voice Of Italy confermato: tutta la verità sul caso, ultime news

The Voice Of Italy confermato, la verità sul caso

Era arrivata nella serata di mercoledì 20 febbraio l’indiscrezione di Dagospia sulla cancellazione dai palinsesti tv del talent The Voice Of Italy. A poche ore dalla notizia che ha fatto il giro del web, sembra che sia arrivata la smentita ufficiale, direttamente da Ansa: “Nessuno stop a The Voice, ma solo la richiesta di rivedere la composizione della giuria. Secondo quanto si apprende da fonti Rai, sono inesatte le notizie rilanciate da Dagospia secondo le quali l’ad Fabrizio Salini avrebbe cancellato dal palinsesto di Rai2 il talent affidato a Simona Ventura in partenza il 16 aprile. L’ad ha solo chiesto un ripensamento sulla presenza di Sfera Ebbasta tra i quattro giudici, perché, dopo la strage nella discoteca di Corinaldo, non aveva fornito chiarimenti ai parenti delle vittime della strage“. Come si era detto, infatti, a generare scompiglio in casa Rai è stato Sfera Ebbasta. O meglio, il trapper sembra non sia molto accettato nell’azienda proprio per ciò che è successo alla discoteca di Ancona. Il web aveva reagito male alla decisione dell’amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini. Ma ora sembra ufficiale, The Voice inizierà il prossimo 16 aprile, come precedentemente annunciato, ma con delle riserve.

The Voice, cosa era successo e la presunta cancellazione dello show

Una notizia inaspettata quella che ha iniziato a circolare sul web sullo show di Rai 2, The Voice Of Italy. Il talent, condotto in questa edizione da Simona Ventura, è stato ufficialmente confermato e SuperSimo tornerà in prima serata sulla Rai dopo diversi anni. A lanciare l’indiscrezione bomba il sito fondato da Roberto D’Agostino, Dagospia, il quale aveva annunciato la sparizione dai palinsesti dello show della Ventura. Alla base di questa scelta, uno scontro che sarebbe avvenuto tra l’ad Rai e il direttore della stessa. Salini e Freccero erano in disaccordo circa la partecipazione di Sfera Ebbasta.

The Voice, i nuovi nomi del cast

Oltre alla smentita dall’agenzia Ansa, vicina a fonti autorevoli della stessa Rai, anche l’Adnkronos avrebbe fatto nelle ultime ore nuovi nomi che potrebbero far parte del cast, tra di loro Asia Argento, Ermal Meta, Arisa e Ultimo. Uno di loro potrebbe affiancare Elettra Lamborghini, Gué Pequeno e Morgan.