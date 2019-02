The Voice cancellato? L’indiscrezione bomba, c’entra Sfera Ebbasta?

The Voice cancellato? Circola l’indiscrezione sul web

Sembra che The Voice of Italy sia stato cancellato. Il reality canoro di Rai 2 stava per iniziare, quando arriva la notizia che tutti i fan non si aspettavano assolutamente. A lanciare la notizia, Dagospia, il quale spiega che la decisione che avrebbe cancellato lo show dai palinsesti Rai è stata presa dall’amministratore delegato, Fabrizio Salini. In particolare, sembrerebbe che ci sia stato uno scontro tra l’AD e il direttore della Rai, Carlo Freccero. Motivo? La presenza di Sfera Ebbasta nello show, oltretutto nelle vesti di giudice. La rete ha accolto la notizia con commenti discordanti. C’è chi apprezza la decisione e chi, invece, crede che si potesse superare il “problema” cambiando semplicemente giudice. Il perché, però, Sfera Ebbasta non sia accettato in casa Rai non si sa. Possiamo immaginare (ma non ne abbiamo la certezza, ndr.) che le polemiche e le accuse a cui è stato sottoposto il trapper dopo la tragedia di Corinaldo lo perseguitino ancora.

The Voice of Italy, cosa ha detto Simona Ventura della nuova edizione

Simona Ventura aveva raccontato la nuova edizione di The Voice of Italy nell’ultimo numero del settimanale Chi. SuperSimo, che era tornata al timone di un programma di tipo canoro, ha raccontato della sua felicità di ritornare in Rai. Il programma che sarebbe iniziato il prossimo 16 aprile è però sparito dai palinsesti Rai. O almeno così sembra. Nell’intervista, la Ventura non ha però confermato i nomi del cast fatti nelle ultime settimane, ovvero Sfera Ebbasta, Elettra Lamborghini e Guè Pequeno. Per questo ha affermato: “Ho letto le indiscrezioni. Diciamo che stiamo lavorando ad un cast che non faccia dormire sonni tranquilli. Ne vedremo delle belle” .

The Voice of Italy, Sfera Ebbasta tra i giudici?

La notizia, non ancora confermata, della presenza del trapper Sfera Ebbasta in giuria aveva smosso il web. Lui insieme a Elettra Lamborghini, si vociferava, potessero essere i jolly della nuova edizione di The Voice, edizione che per ora sembra sia stata cancellata. Ma quale è la verità?