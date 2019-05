Micaela Foti a The Voice 2019: ecco dove l’abbiamo già vista

The Voice of Italy: Micaela Foti alle blind audition della terza puntata

Questa sera andrà in onda il terzo appuntamento con The Voice 2019, il talent show di Raidue condotto per la prima volta da Simona Ventura. Quest’anno nella trasmissione, a differenza delle edizioni precedenti, non ci saranno volti già noti al pubblico italiano ad eccezione di uno. Come svelato dalla conduttrice in conferenza stampa, infatti, alle blind audition vedremo una cantante arrivata seconda al Festival di Sanremo del 2011. Dal momento che di certo non si può trattare di un Big, sicuramente si tratta delle Nuove Proposte dove quell’anno, dietro Raphael Gualazzi, al secondo posto si classificò una giovanissima Micaela Foti. A distanza di otto anni da quell’esperienza, Micaela debutterà dunque a The Voice e potremmo vederla in tv proprio questa sera, come ha fatto intuire la stessa tramite un messaggio sui suoi canali social. Micaela come altri cantanti già conosciuti negli anni precedenti (tra cui Chiara Iezzi del duo Paola e Chiara, Alessandra Drusian dei Jalisse, Jessica Morlacchi dei Gazosa, Neja e Nicolas Bonazzi), tenterà il rilancio attraverso la partecipazione a The Voice Of Italy

Micaela Foti: dopo Sanremo e Ti Lascio Una Canzone approda a The Voice

Ma dove abbiamo già visto Micaela Foti? Come anticipato poco sopra, ha gareggiato a Sanremo Giovani nel 2011 dove si è classificata al secondo posto, risultando però la più televotata dal pubblico, con il brano Fuoco e Cenere. Prima di Sanremo, però, la giovane cantante calabrese ha partecipato, dal 4 aprile al 30 maggio 2009, al programma Ti Lascio Una Canzone condotto da Antonella Clerici. Dopo l’esperienza sanremese e la pubblicazione del primo ep, torna sulle scene musicali nel 2012 con il singolo Splendida Stupida scritto da Francesco “Kekko” Silvestre dei Modà. Dopo circa sei anni di silenzio Micaela, caratterizzata da una voce pastosa e potente, lo scorso luglio ha pubblicato un nuovo brano intitolato 3 Volte Niente. Questa sera la vederemo su Raidue a TVOI? A quanto pare si. (continua dopo il video)

Micaela a The Voice 2019: il messaggio sui social

Micaela Foti questa sera dovrebbe partecipare alle blind audition della terza puntata, dove cercherà di conquistare i nuovi giudici di The Voice; ovvero Morgan, Gigi D’Alessio, Gue Pequeno e Elettra Lamborghini. Ce la farà a superare la prova la cantante di Splendida Stupida? Sembra proprio che lo scopriremo a breve. Infatti l’ex cantante di Sanremo ha condiviso un post sui social che fa intuire che stasera la vedremo sul palco di Raidue: “Avete qualcosa da fare stasera? Vi consiglio di seguire @thevoice_italy su @instarai2 dalle 21,30. Che ne dite…lo guardiamo assieme?”. Da regolamento i concorrenti di The Voice non possono rilasciare dichiarazioni in merito alla loro partecipazione al programma prima dell’effettiva apparizione, ma le parole della Foti sembrano parlare molto molto chiaro.