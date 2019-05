Elettra Lamborghini e Biondo, l’incontro che scatena i fan: “Reunion”

Elettra Lamborghini e Biondo: incontro a sorpresa. I fan in delirio

Sono senza dubbio due figure importanti nel mondo della musica che si rivolge ai più giovani. Elettra Lamborghini sta diventando una vera icona, anche della tv, grazie al ruolo da coach ricoperto nel programma di Rai 2 The Voice of Italy. Mentre Biondo è stato allievo della scuola più amata e ambita d’Italia, quella di Amici di Maria De Filippi. Il cantante ha, inoltre, da poco lanciato il suo ultimo singolo, realizzato e cantato insieme alla fidanzata Emma Muscat conosciuta proprio nel talent di Canale 5. La loro storia d’amore, dopo uno stop momentaneo e una crisi ora superata, sono tornati più innamorati di prima e mentre Biondo risponde all’eventualità di un flirt con Taylor Mega, lui e la Lamborghini sono stati beccati insieme allo stadio durante la sera di lunedì 6 maggio. L’incontro, ovviamente documentato dalle Instagram stories di entrambi, non annunciano nessuna collaborazione, almeno per il momento. L’ereditiera scrive a propostito: “Reunion”. I due si sono incontrati per caso e hanno voluto immortalare il momento per informare i loro fan e followers della grande amicizia che li lega.

Lamborghini e Biondo: il successo è ai massimi livelli

Elettra Lamborghini e Biondo sono molto amati dai più giovani. Biondo, insieme ad Emma, ha appena rilasciato “Avec Moi”, la nuova canzone con la quale sancisce l’amore ritrovato e ancora più forte per la fidanzata, Elettra invece sta facendo faville a The Voice. Le sue reazioni, modi di dire e gaffe divertenti l’hanno già ribattezzata come la grande rivelazione di questa edizione del programma condotto da Simona Ventura, in onda su Rai 2 tutti i martedì sera fino alla finalissima del 2 giugno. Tante le perle che la cantante di Pem Pem e Mala ha regalato al pubblico nelle prime due puntate della trasmissione (qui quelle più divertenti ed iconiche, ndr.).

Elettra Lamborghini sta male durante The Voice: problemi di salute e la dieta

Elettra Lamborghini ha aggiornato i suoi fan circa dei problemi di salute che sta avendo nell’ultimo periodo. La coach di The Voice ne ha parlato liberamente sui social, spiegando: “Ho fatto le analisi del sangue, sentivo che c’era qualcosa che non andava. I valori sono sballatissimi. Sono a dieta, posso mangiare pochissima roba e sono gialla. Produco una marea di bilirubina, devo stare più tranquilla“. Ovviamente niente di grave e nulla sembra fermare la Lamborghini che nel è pieno del suo successo.