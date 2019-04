La Lamborghini spacca a The Voice: le perle di Elettra

Elettra Lamborghini al suo esordio a The Voice spacca il pubblico: c’è chi la adora e chi la critica

L’ereditiera e cantante Elettra Lamborghini ha spaccato il pubblico di The Voice al suo esordio come coach del programma condotto da Simona Ventura. La simpatia e le sue perle hanno conquistato la maggior parte del pubblico da casa, ma non mancano i commenti negativi sui social. Twitter è quello che ne raccoglie in maggioranza, ma la Lamborghini è così naturale che si lascia andare a modi di dire tutti suoi e a comportamenti che entreranno a far parte dei momenti cult di questa edizione. Ma Elettra non è solo twerk, a The Voice ha anche mostrato il suo lato più tenero, il suo cuore d’oro, quando ha cercato di rincuorare una concorrente non scelta. Un gesto davvero carino che in molti hanno apprezzato.

Elettra Lamborghini: tutte le perle della prima puntata

Sono davvero tante le perle che Elettra Lamborghini ha regalato al pubblico di The Voice. Una vera rivelazione per lo show quello della cantante di “Pem Pem” e “Mala“. Elettra è stata protagonista di diversi siparietti insieme ai colleghi. Quelli finiti sui social sono diverse, tra i quali la corsa mentre si tiene il seno (viste le sue formosità), i suoi modi di dire (come raghi e “te lo butto lì, b…ch”) e il commento su Morgan. Dopo che Simona Ventura ha annunciato la penitenza che il giudice che per ultimo costruirà il suo team dovrà fare, la Lamborghini si è lasciata andare ad una confessione sul collega Morgan: “Non conosco la tua canzone“, ha detto riferendosi alla conosciutissima “Altrove“. Se dovesse essere lei il coach “sfortunato“, dovrà appunto cantare alcune frasi dei questo grande successo.

Elettra Lamborghini cuore d’oro: consola una concorrente dopo non aver superato le auditions

Non solo simpatia e perle, Elettra Lamborghini è tanto altro. Nella prima puntata di The Voice ha fatto vedere il suo cuore d’oro, quando ha consolato una concorrente che non ha passato le auditions. Alla giovane ha donato tutti i suoi consigli, tra cui quello di continuare nella musica. “Hai 18 anni, non ti preoccupare e non ti abbattere. Hai una bellissima voce ed è normale. Questa è solo l’inizio di una lunga carriera che avrai“, queste la parole di Elettra.