The Vampire Diaries: Paul Wesley divorzia, la scelta di Nina Dobrev

A dieci anni dall’uscita della prima puntata di The Vampire Diaries sono cambiate molto le vite di Paul Wesley e Nina Dobrev. Entrambi si sono fatte conoscere al grande pubblico nei ruoli di Stefan Salvatore ed Elena Gilbert. Cosa fanno oggi i due attori? Continuano a lavorare nel mondo della recitazione, alternando apparizioni televisive a quelle cinematografiche. Le sorprese più grandi arrivano però sul fronte privato…

Di recente Paul Wesley è tornato single. È finito il matrimonio tra l’attore, che nell’ultimo periodo si sta dedicando parecchio alla regia, e la moglie Ines de Ramon. I due erano convolati a nozze in gran segreto nel 2019 ma il loro matrimonio è durato davvero poco. Un portavoce ha confermato alla stampa americana che Paul e la donna, che ha 29 anni e lavora nel settore dei gioielli, hanno preso la decisione di comune accordo.

Avvolti nel mistero i motivi della separazione: quel che è certo è che per Paul Wesley si tratta del secondo divorzio. L’attore e regista, che è stato scelto come protagonista dello spin off di Star Trek, è stato sposato dal 2011 al 2013 con Torrey DeVitto, anche lei attrice in The Vampire Diaries (indossava i panni della dottoressa Meredith).

Tra un matrimonio e l’altro Paul Wesley è stato legato per quattro anni ad un’altra star della serie della CW: Phoebe Tonkin, alias Hayley Marshall che è stata poi protagonista in The Originals. Wesley, che ha raggiunto la soglia dei 40 anni, non è ancora diventato padre.

Al contrario dell’amico Paul Wesley – che continua a frequentare nonostante la fine di The Vampire Diaries – Nina Dobrev sta vivendo un momento davvero magico in amore. Come riporta US Weekly l’attrice bulgara sta traslocando a New York: andrà a convivere con il fidanzato Shaun White.

Nina Dobrev e il campione di snowboard si amano da oltre tre anni e il rapporto si è rafforzato molto durante la pandemia da Covid-19. Vivendo 24su24 hanno capito di essere compatibili e sulla stessa lunghezza d’onda. I due non hanno mai parlato apertamente di matrimonio o figli ma la convivenza è sicuramente un passo importante.

Shaun White ha confidato di aver visto solo di recente, per la prima volta, The Vampire Diaries, serie tv che ha reso celebre Nina Dobrev in tutto il mondo. Su Tik Tok lo sportivo ha ammesso di aver apprezzato molto il telefilm tanto da desiderare addirittura una nona stagione inedita.