Passano gli anni ma Elena e Stefan di The Vampire Diaries restano una delle coppie più belle e amate dai telefilm addicted. Nina Dobrev e Paul Wesley sono stati scelti per i rispettivi ruoli per via dell’alchimia unica che hanno mostrato al provino. Qualche tempo fa, però, l’attrice bulgara ha ammesso che all’inizio non sopportava il collega. Una confessione che subito ha spiazzato i fan e che forse è stata “interpretata male”. La Dobrev è infatti tornata sull’argomento, chiarendo alcuni punti.

Durante un podcast Nina Dobrev – attualmente protagonista su Netflix col film Love Hard – ha puntualizzato che la sua rivelazione su Paul Wesley è stata parecchio ingigantita dalla stampa e dagli appassionati di The Vampire Diaries.

“C’è stato un breve periodo in cui non andavamo d’accordo. Come succede a tante altre persone. Se dici che tu, i tuoi genitori e i tuoi fratelli vi amate incondizionatamente dal primo giorno in cui siete nati siete dei bugiardi”

L’attrice 32enne ha aggiunto:

“È stata estrapolata una frase e si è creato attorno un caso mediatico. Oggi io e Paul siamo migliori amici, ci vediamo spesso. Adoro sua moglie”

Come capita a tanti colleghi di lavoro, dunque, inizialmente Nina Dobrev e Paul Wesley hanno faticato a instaurare un legame. C’era una sorta di antipatia che non permetteva loro di andare oltre l’impegno sul set. Cinque mesi dopo il primo ciak il rapporto tra Nina e Paul è radicalmente cambiato. I due hanno iniziato a volersi bene, fino a diventare grandi amici. Ancora oggi la Dobrev è in contatto con Wesley e spesso si ritagliano delle uscite a quattro con i rispettivi partner.

Un’amicizia vera, solida, che non è mai sfociata in amore come i loro alter ego Elena Gilbert e Stefan Salvatore. Del resto sul set di The Vampire Diaries Nina Dobrev aveva già un fidanzato: Ian Somerhalder, alias Damon Salvatore. Si sono amati per circa tre anni ma poi è finita perché la Dobrev non voleva più andare avanti. Nina non ha tagliato i ponti con Ian, che subito dopo ha sposato Nikki Reed.

Chi sono i partner di Nina Dobrev e Paul Wesley

Nina Dobrev è fidanzata da quasi due anni con il campione di snowboard Shaun White. Paul Wesley è invece sposato dal 2019 con Ines de Ramon, che non fa parte del mondo dello spettacolo. Per l’attore si tratta della seconda moglie: dal 2011 al 2013 è stato legato a Torrey DeVitto, conosciuta ai fan di The Vampire Diaries per il ruolo di Meredith Fell. Sempre sul set del telefilm della CW Wesley ha intrecciato una relazione, conclusa qualche anno fa, con l’attrice Phoebe Tonkin, la famosa Hailey Marshall.