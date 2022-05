The Vampire Diaries attori oggi: Kat Graham sposa mentre Nina Dobrev…

A dieci anni dall’uscita della prima puntata di The Vampire Diaries sono cambiate molto le vite di Nina Dobrev e Kat Graham. Entrambe si sono fatte conoscere al grande pubblico nei ruoli di Elena Gilbert e Bonnie Bennett. Cosa fanno oggi le due attrici? Continuano a lavorare nel mondo della recitazione, alternando apparizioni televisive a quelle cinematografiche. Le sorprese più grandi arrivano però sul fronte privato…

Il magazine People ha spifferato la notizia dell’imminente matrimonio di Kat Graham. La 32enne ha ricevuto la proposta di fidanzamento dal suo compagno, il produttore e regista Darren Genet. Proposta arrivata durante una vacanza in Messico per festeggiare il 52esimo compleanno del futuro sposo. Secondo l’insider Kat è al settimo cielo e non vede l’ora di darsi da fare con i preparativi del lieto evento.

La star di The Vampire Diaries e il compagno fanno coppia fissa dal 2017: si sono conosciuti lavorando insieme ad un film e non si sono più lasciati. La differenza d’età non è mai stato un problema per i diretti interessati, che hanno sempre vissuto il loro legame nel massimo riserbo pur postando sporadicamente scatti romantici sui social network. Al momento non è stata ancora scelta una data per le nozze.

E Nina Dobrev? Da qualche anno anche l’Elena/Katherine di The Vampire Diaries ha trovato una stabilità amorosa. Dopo una serie di relazioni sbagliate – tra cui quella con Ian Somerhalder alias Damon Salvatore – l’interprete bulgara è serena accanto a Shaun White, campione di snowboard.

Uniti dal 2019, il rapporto si è rafforzato molto durante la pandemia da Covid-19. Vivendo 24su24 Nina Dobrev e Shaun White hanno capito di essere compatibili e sulla stessa lunghezza d’onda. I due non hanno però mai parlato apertamente di matrimonio o figli ma la loro storia d’amore è più seria che mai.

Shaun White ha confidato di aver visto solo di recente, per la prima volta, The Vampire Diaries, serie tv che ha reso celebre Nina Dobrev in tutto il mondo. Su Tik Tok lo sportivo ha ammesso di aver apprezzato molto il telefilm tanto da desiderare addirittura una nona stagione inedita.