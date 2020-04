The O.C. cast: cosa fanno oggi gli attori del telefilm

Che fine hanno fatto gli attori di The OC: la nuova vita di Ben McKenzie, Adam Brody, Rachel Bilson e Mischa Barton

Rispetto ad altri telefilm The O.C. è durato solo quattro stagioni ma ha decisamente lasciato il segno. Le avventure di Ryan, Marissa, Seth e Summer sono rimaste nell’immaginario collettivo di tante persone, soprattutto quelle nate negli anni Novanta. La prima puntata della serie è andata in onda negli Stati Uniti nell’agosto 2003 mentre in Italia è arrivata solo un anno dopo, nel 2004. A diciassette anni di distanza, che fine hanno fatto gli attori protagonisti Ben McKenzie, Adam Brody, Mischa Barton e Rachel Bilson? Tutti continuano a recitare ad eccezione di Mischa, che ha avuto diversi problemi personali che hanno influito negativamente sulla sua carriera. Scopri di più su Gossipetv!

Ben McKenzie: dopo The O.C. il successo di un’altra serie tv, Gotham

Dopo il grande successo di The O.C Ben McKenzie, classe 1978, ha continuato a recitare senza mai fermarsi. Dal 2014 al 2019 è stato il protagonista di un’altra serie tv molto amata: Gotham. Negli ultimi anni è stato presente anche al cinema: nel 2019 ha recitato in due film. Ben, che sul set di OC ha avuto un breve flirt con Mischa Barton, è oggi sposato con l’attrice di origini brasiliane Morena Baccarin, attrice di Homeland con la quale ha diviso il set di Gotham. La coppia ha una figlia, Frances, di 4 anni.

Adam Brody: attore affermato e sposato con Leighton Meester, star di Gossip Girl

Pure Adam Brody, il Seth di The O.C., continua ad essere attivo nel mondo della recitazione. Dopo la fine del telefilm, avvenuta nel 2007, ha lavorato a numerosi film e serie tv. Nessuna gli ha ancora regalato la grande popolarità di O.C. ma la strada è tutta in salita. Adam, classe 1979, è inoltra rimasto sulla cresta dell’onda grazie alla sua storia d’amore con Leighton Meester, la famosa Blair di Gossip Girl. I due sono sposati dal 2014 e sono in attesa del secondo figlio dopo Arlo, nata nel 2015.

Rachel Bilson: dopo The O.C. è arrivato il successo di Hart of Dixie

Tolti i panni di Summer in The O.C. Rachel Bilson ha avuto grande successo con un altro telefilm, decisamente più spassoso e divertente (spesso in replica su La 5), ovvero Hart of Dixie. L’attrice nata nel 1981 – dopo la storia naufragata con Adam Brody (con il quale ha mantenuto un ottimo rapporto)– ha amato l’attore Hayden Christensen dalla quale ha avuto la figlia Briar Rose, che oggi ha 6 anni. Da qualche mese Rachel frequenta il comico Bill Hader.

Mischa Barton: tante difficoltà per l’ex bambina prodigio

Mischa Barton, nata a Londra nel 1986, ha iniziato a recitare da bambina ma dopo The O.C., che ha lasciato al termine della terza stagione, la sua carriera ha avuto alti e bassi. Tutta colpa della sua vita privata, piuttosto turbolenta. L’attrice ha dovuto combattere con dipendenze da alcol e droga e disturbi psichiatrici. Per un lungo periodo è entrata e uscita dal rehab ed è ingrassata per via dei numerosi medicinali assunti. Oggi Mischa ha ripreso in mano la sua vita e la sua carriera e sta cercando un modo per tornare sulla cresta dell’onda. Non è fidanzata.