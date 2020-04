Leighton Meester di Gossip Girl è incinta: secondo figlio con Adam Brody

Leighton Meester e Adam Brody attendono il secondo figlio: Blair di Gossip Girl è incinta

Leighton Meester e Adam Brody aspettano il loro secondo figlio. L’interprete di Blair in Gossip Girl è incinta e a lanciare la notizia è Daily Mail, che ha beccato la coppia mentre passeggia a Los Angeles. Impossibile non notare, nelle foto e nei video, il pancino dell’attrice. Si tratta di una delle relazioni più apprezzate nel mondo dello spettacolo. Entrambi hanno interpretato dei personaggi che sono entrati nel cuore dei telespettatori. Mentre Leighton è conosciuta per il ruolo di Blair Waldorf, Adam è diventato noto nel mondo per aver vestito i panni di Seth Cohen in The O.C.. Stiamo parlando, infatti, di due volti molto amati nel mondo delle serie tv. Stanno insieme dal lontano 2013 e sono convolati a nozze nel 2014. Dopo qualche tempo è arrivata per loro la prima figlia, Arlo. Ora la coppia è pronta ad accogliere il secondo figlio!

Leighton Meester è incinta: la star di Gossip Girl beccata con un bel pancione

Durante questa passeggiata a Los Angeles, Adam e Leighton sono stati paparazzati insieme al passeggino, con la piccola Arlo. E proprio in queste foto è impossibile non notare la gravidanza della Meester. Una gran bella notizia per i fan della coppia, da sempre molto amata in tutto il mondo. Non possiamo non essere felici di vedere questa famiglia allargarsi. Non sappiamo da quanti mesi l’interprete di Blair sia incinta, ma il pancino già si nota abbastanza. Dunque, la star di Gossip Girl potrebbe essere già arrivata quasi alla fine della gravidanza. Non ci resta che attendere per scoprire come stanno realmente le cose. Non si sa neppure il sesso e il nome scelto per il bambino.

Leighton Meester e Adam Brody: la loro famiglia accoglie il secondo figlio

Nessun annuncio fatto da Leighton e Adam in questi mesi riguardante la gravidanza. La notizia arriva proprio mentre la coppia sta celebrando il sesto anniversario di matrimonio, avvenuto con una cerimonia molto intima all’inizio del 2014. I due celebri attori amano mantenere privata la loro love story e così hanno sempre cercato di fare. Come già vi abbiamo rivelato, si tratta di una delle coppie più amate nel mondo, sebbene in molti avrebbero voluto vedere Leighton insieme a Ed Westwick (Chuck in Gossip Girl) e Adam con Rachel Bilson (Summer).