Rachel Bilson chiede scusa ai fan per la rottura con Adam Brody

The O.C., gli attori oggi: Rachel Bilson scherza sulla rottura con Adam Brody

A 13 anni dalla fine di The O.C. – uno dei teen drama più amati degli anni Duemila – Rachel Bilson è tornata a parlare della relazione, ormai conclusa da tempo, con il collega Adam Brody. Tutto è iniziato dalla rivista InStyle, che sulla sua pagina Instagram ha postato una serie di foto dei due attori nei rispettivi panni di Seth e Summer. “La loro rottura ha rovinato tutte noi”, recitava la didascalia usata dai giornalisti. Un post che ha subito fatto incetta di like e commenti, tra cui quello della Bilson. “Mi dispiace! Ma lui se l’è cavata davvero bene!”, ha scritto la 38enne, che si è così scherzosamente scusata con i fan per quella rottura che ha sicuramente lasciato i segni. Ma, come sottolineato da Rachel, a Brody non è andata per niente male visto che subito dopo la fine di quel rapporto ha trovato la donna della sua vita con la quale ha messo su famiglia.

Cosa fanno oggi gli attori di The O.C. Adam Brody e Rachel Bilson

Dal 2014 Adam Brody è sposato con Leighton Meester, nota per il ruolo di Blair nella serie tv Gossip Girl. Hanno una figlia, Arlo Day, nata nel 2015. Adam e Leighton sono una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo e hanno anche lavorato insieme diverse volte. Pure Rachel Bilson è diventata mamma: nel 2014 ha avuto la piccola Briar Rose dall’ex compagno Hayden Christensen, famoso per la saga di Guerre Stellari. I due si sono lasciati nel 2017: oggi Rachel è legata al comico Bill Hader.

In che rapporti sono rimasti Adam Brody e Rachel Bilson

La relazione tra Adam Brody e Rachel Bilson è durata dal 2003 al 2006. Sono rimasti in ottimi rapporti tanto che hanno girato gli ultimi episodi di The O.C. senza problemi, quando non erano più una coppia. Di recente si sono incontrati in aeroporto e hanno scattato un selfie insieme. Tra i due è dunque rimasta la stima e l’affetto reciproco.